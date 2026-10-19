Presumen que una discusión por un accidente de tránsito derivó en un asesinato en Entre Ríos

“Manejamos la hipótesis que este vehículo haya tenido un hecho de tránsito juntamente con el conductor que estaba a cargo y posteriormente haya derivado en este desenlace fatal, que es el fallecimiento de misma, por uso de arma de fuego”, indicó.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Rolando Vera, informó que la principal hipótesis del asesinato de Richard Ferrufino, de 35 años, en Entre Ríos es una discusión entre conductores tras un hecho de tránsito.

La Policía maneja esa hipótesis tras hallar, a unos 30 metros del vehículo de la víctima, una pieza de la máscara delantera de otro motorizado que se presume está vinculada al hecho.

“Un vehículo tiene características de haber tenido un hecho de tránsito, tiene daños en la parte delantera derecha, así mismo como se ha encontrado un parachoque de otro vehículo de carácter de color negro”, explicó.

La víctima fue encontrada en horas de la mañana de este lunes, al interior de una vagoneta, en la localidad de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

La Policía también informó que la vagoneta en la que fue encontrado Ferrufino presentaba dos impactos de arma de fuego, uno en el parabrisas y el otro en el techo, señaló que la víctima no tenía antecedentes penales.