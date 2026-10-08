Rollo de queso: un clásico en las mesas bolivianas

Bolivia.- El rollo de queso es una de esas recetas tradicionales bolivianas que han acompañado por generaciones los desayunos, las meriendas y los momentos para compartir en familia, convirtiéndose en un infaltable de la gastronomía boliviana. Hoy, Regia te comparte cómo prepararlo en casa.

Ingredientes:

4 tazas de harina de trigo cernida

4 cucharillas de polvo de hornear

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2 cucharadas colmadas de azúcar

2 cucharillas de sal

1 pizca de bicarbonato

4 huevos

2 cucharadas colmadas de Regia

1 ½ taza de leche diluida

Relleno:

1 queso rallado

Claras de huevo

Ají colorado molido (opcional)

Mezclar los ingredientes secos, incorporar Regia, las yemas y la leche hasta obtener una masa suave. Estirar, rellenar con el queso mezclado con las claras batidas (y ají, si se desea), doblar, pintar con yema y hornear a temperatura moderada durante 15 minutos, hasta que esté dorado.

Recetas como esta son las que mantienen viva la cocina boliviana y reflejan el valor de nuestros sabores tradicionales. Por eso, Regia lleva 40 años consintiendo a los bolivianos y este año participa como auspiciador oficial de Summum Bolivia, el encuentro que reconoce la excelencia gastronómica nacional y celebra a los actores que impulsan su desarrollo.

Porque detrás de cada gran cocina, también viven las recetas que nos trajeron hasta aquí.