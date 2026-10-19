Santa Cruz avanza en el proyecto para construir un nuevo Hospital Oncológico

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

La construcción de un nuevo hospital oncológico en Santa Cruz dio un paso importante luego de que el Gobierno de Corea confirmara la viabilidad de realizar el estudio de factibilidad, previsto para el primer semestre de 2027.

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El anuncio fue realizado por la gobernadora en ejercicio durante la caminata “Fe, Vida y Amor”, desarrollada este 19 de octubre en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La autoridad explicó que ya se consolidó la ley que aprueba la transferencia del terreno del municipio al Gobierno Autónomo Departamental, donde se proyecta edificar el nuevo establecimiento de salud.

“Desde el 4 de mayo hemos llevado adelante todo el trabajo para poder hacer realidad este sueño que tienen los cruceños, que es el de la construcción del nuevo hospital oncológico”, señaló.

Asimismo, indicó que el estudio de factibilidad es un requisito necesario para avanzar hacia la ejecución del proyecto y destacó la cooperación del Gobierno de Corea.

La propuesta contempla la creación de un centro integral de salud que reúna distintas especialidades, con el objetivo de evitar que los pacientes tengan que trasladarse de un lugar a otro para recibir atención médica.

Durante la actividad, el director del Hospital Oncológico destacó la importancia de transmitir esperanza a las personas que enfrentan esta enfermedad.

“Tener cáncer de mama no es sinónimo de fallecer, es sinónimo de vivir si uno lo afronta temprano. Cada vez son más pacientes que se curan y viven muy bien, entonces hay que tenerlo con mucha esperanza y seguir adelante”, manifestó.

El especialista también recordó que el cáncer de mama no afecta únicamente a las mujeres, ya que también se han registrado casos en varones. Por ello, recomendó a los hombres palparse la zona mamaria y acudir inmediatamente al médico si detectan algún bulto.