Santa Cruz: Cívico plantea intervenir Segip tras detectarse que jefe de una facción criminal de Brasil tenía identidad falsa

Las declaraciones surgen tras revelarse que el líder de una organización criminal brasileña usaba una identidad falsa para moverse en Bolivia.
Fuente: Unitel
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) debe ser intervenido, ya que existe una “complicidad para el manejo de identidades” a personas con antecedentes.
“Debe haber una intervención. Bolivia hoy día está sufriendo un total descontrol en las instituciones del Estado. Pero como hay una complicidad para el manejo de identidades, es aquí que se cometen estos irregulares y tienes a gente del narcotráfico y a gente con antecedentes sacando identificación falsa”, aseveró.
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[Foto: Archivo ABI] / Segip
Zambrana señaló que las intervenciones deben ser a todas las instituciones estatales, y que para este cometido se logrará con la “voluntad política del presidente de la nación y los ministros”.
“Hoy en día la corrupción que hay en el Segip, que hay en Migración, que hay en las aduanas, es consecuencia del manejo de autoridades no correctas al mando de ellos”, manifestó.
Estas declaraciones surgen tras conocerse que el brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, líder de la organización criminal Amigos do Estado (ADE), tenía una identidad falsa, con la que se movilizaba dentro de Bolivia.