Santa Cruz: Cívico plantea intervenir Segip tras detectarse que jefe de una facción criminal de Brasil tenía identidad falsa

Las declaraciones surgen tras revelarse que el líder de una organización criminal brasileña usaba una identidad falsa para moverse en Bolivia.

Fuente: Unitel

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) debe ser intervenido, ya que existe una “complicidad para el manejo de identidades” a personas con antecedentes. “Debe haber una intervención. Bolivia hoy día está sufriendo un total descontrol en las instituciones del Estado. Pero como hay una complicidad para el manejo de identidades, es aquí que se cometen estos irregulares y tienes a gente del narcotráfico y a gente con antecedentes sacando identificación falsa”, aseveró. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas [Foto: Archivo ABI] / Segip