Santa Cruz: Concepción inaugura el XXVI Festival de la Orquídea con naturaleza, cultura y tradición

El alcalde de Concepción, Mauricio Viera, destacó la importancia del festival para promover la conservación de las orquídeas, atraer visitantes y generar oportunidades económicas para las familias del municipio

La orquídea, reina del festival en Concepción. Foto: Facebook Festival de la Orquídea de Concepción

Fuente: El Deber

Concepción inauguró este viernes 9 de octubre el XXVI Festival de la Orquídea, una celebración que reúne naturaleza, cultura, gastronomía y turismo en el Santuario de la Orquídea Boliviana.

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La jornada inaugural incluyó un recorrido por la Ruta Turística Raíces Chiquitanas, el corte de cinta de la exposición de orquídeas y un concierto de música barroca, actividades que destacaron el patrimonio natural y cultural de la región y el potencial turístico de sus comunidades.

El alcalde de Concepción, Mauricio Viera, destacó la importancia del festival para promover la conservación de las orquídeas, atraer visitantes y generar oportunidades económicas para las familias del municipio.

Por su parte, Rubens Barbery Knaudt, presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), resaltó el potencial turístico del país y afirmó que Bolivia puede vivir del turismo cuando aprovecha responsablemente su riqueza natural y cultural, generando empleo, ingresos y desarrollo para las comunidades locales.

Para este sábado

La programación continuará con la visita a la comunidad El Carmen, donde los visitantes podrán recorrer el sendero ecológico y observar las orquídeas en su hábitat natural, además de conocer la comunidad Santa Rita y sus expresiones artesanales.

La exposición y el concurso de orquídeas seguirán abiertos al público, junto con talleres para el cuidado de estas especies y visitas al Orquideario y Vivero Municipal Luis René Moreno Suárez.

La plaza principal se llenará de arte y cultura con concursos de pintura, dibujo y tallado en madera, mientras que la feria artesanal ofrecerá productos elaborados por manos chiquitanas.

También se realizará una demostración de la preparación del tradicional plato chiquitano curari, a cargo del chef y creador de contenido Fernando Catalán y doña Juanita. La jornada culminará con un megaespectáculo que reunirá a reconocidos artistas y creadores de contenido.

El domingo cierra

El XXVI Festival de la Orquídea se extenderá hasta el domingo, 11 de octubre, y es organizado por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) y el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción.

Cuenta con el apoyo y auspicio del Fons Valencià per la Solidaritat, la Diputació de València, la Fundación Hugo Landívar Cuéllar, Helvetas Bolivia, EXOMAD, Terreno Urbanizaciones, Orquideario El Vergel, Sofía, Entel Bolivia y Mi Rancho, instituciones y empresas que contribuyen a la promoción del turismo sostenible, la conservación ambiental y el desarrollo económico local.