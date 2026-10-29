Santa Cruz: Indígenas de los pueblos guaraní y chiquitano exigen representación en la Asamblea Legislativa Departamental

Fuente: El DEBER

Un grupo de los pueblos indígenas guaraníes y chiquitanos llegaron este miércoles hasta las oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Santa Cruz, para exigir la notificación a sus asambleístas representantes. Afirman que desde mayo están electos y solo requieren este trámite para ocupar un curul en la Asamblea Legislativa Departamental.

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«(…) lamentable el actuar de cada uno de esos vocales (del TDE). Nosotros vamos esperando las ganas que notifiquen, solo tienen que notificar de Sala Plena de la ciudad de La Paz al TDE Departamental para que se dé posesión a nuestra asambleísta electa el 28 de mayo«, explicó Marino Bellota, representante del pueblo guaraní.

Asimismo, reclamó por la burocracia «o chicanería jurídica que utilizan estos que tienen intereses políticos, intereses personales. Y lamentablemente hoy nos vemos afectados. Nosotros cuatro meses esperando, nuestros hermanos del pueblo chiquitano de igual manera».

De acuerdo con la versión de los manifestantes, que instaron un piquete de huelga de hambre en el frontis del TDE, «somos los pueblos más extensos con mayor cantidad poblacional en el departamento. Y somos los que no tenemos representación. Es una pena para los asambleístas que están ahí sentados, que no dicen nada por su provincia, que no dicen nada por el departamento».