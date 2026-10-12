Santa Cruz: Se va el ‘surcito’, pero llegará uno nuevo, ¿cuándo será?

Fuente: Unitel

El ‘surcito’ que afecta a Santa Cruz comenzará a despedirse este lunes con el retorno de los vientos del norte y un ascenso de las temperaturas, según el pronóstico del especialista Luis Alberto Alpire.

Sin embargo, desde la madrugada del miércoles se ingresará al departamento un nuevo ‘surcito’ leve acompañado de lluvias y un descenso térmico, pronóstico que anticipa así una semana marcada por cambios en las condiciones del tiempo en todo el departamento.

“En la mañana o tarde del lunes ingresan los vientos de norte y empiezan a subir temperaturas”, señaló el especialista, al referirse al cambio de condiciones previsto para el inicio de la semana.

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El martes será una de las jornadas más cálidas del periodo, con temperaturas máximas de hasta 31 grados; el ascenso térmico estará acompañado por vientos del norte que se intensificarán y podrían superar los 60 kilómetros por hora, según el pronóstico de Alpire.

“Hasta el día martes vamos a tener a temperatura hasta 31 grados, vientos fuertes del norte, miércoles nuevamente, un sur, un frente frío leve, con una temperatura mínima que va a primar en 18 grados y máximas de 26”, indicó Alpire.

Con el ingreso de este nuevo frente frío, las temperaturas mínimas rondarán los 18 grados hasta el final de la semana, mientras que las máximas se situarán cerca de los 26 grados.

Hacia el fin de semana, se prevé que los valores alcancen los 27 grados, en un escenario en el que las condiciones meteorológicas seguirán cambiando, de acuerdo con el reporte.