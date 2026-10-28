¿Solicitará la Fiscalía que Marset declare por las maletas extraídas de su vivienda?

Fuente: Unitel

La Fiscalía analiza si es necesario convocar a Sebastián Marset para que declare sobre el contenido de las cuatro maletas que fueron retiradas de su vivienda durante el operativo de su captura y que fueron derivadas a dependencias del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT).

“Vamos a analizar con la comisión y el personal policial que nos está coadyuvando para establecer si evidentemente es una diligencia necesaria para poder dirimir el contenido de las maletas y demás. Pero como seguimos todavía en los primeros días de investigación, todavía no hemos efectuado esa diligencia”, sostuvo el fiscal de Materia, Gabriel Gutiérrez.

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Los cuatro objetos fueron encontrados durante un registro realizado por una comisión que llegó hasta el GEAT.

Según Gutiérrez, la intervención se efectuó luego de que el capitán Guillermo Ruiz, actualmente investigado en el caso, mencionara que las maletas posiblemente se encontraban en esa unidad policial.

Sin embargo, las cuatro maletas estaban vacías al momento de la revisión. Por ello, el Ministerio Público busca establecer qué contenían originalmente, quiénes las retiraron de la vivienda y cuál fue el destino de los objetos que presuntamente estaban en su interior.

La Fiscalía también indaga sobre una caja fuerte que aparece en los registros del operativo, pero que no fue encontrada durante la diligencia en el GEAT.

Gutiérrez explicó que el caso no se limita al presunto hurto, sino que incluye otros delitos vinculados al incumplimiento de deberes y a posibles hechos de corrupción pública.

Por ahora, la prioridad del Ministerio Público es reconstruir la ruta de los objetos retirados, verificar las versiones de los funcionarios involucrados y establecer qué contenían las maletas, de acuerdo con el reporte.