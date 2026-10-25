Sorpresa en el Gobierno argentino por el triunfo de Lula y alarma por el freno a la «ola de derecha»

«No era el resultado que esperábamos», contaron desde el entorno de Javier Milei, quien respaldó a Flavio Bolsonaro.

eju.tv / Fuente: Clarín

En el Gobierno argentino tomaron con sorpresa la victoria de Lula en Brasil. «No era el resultado que esperábamos», contaron en Casa Rosada y, más allá de las críticas a la decisión de la justicia brasileña de extender por dos horas el horario de votación, reconocieron que la derrota de Flavio Bolsonaro resulta un golpe para la «ola de derecha» que comenzaba a pintar la región.

Si bien al cierre de esta edición Javier Milei no se había manifestado sobre el resultado del sorpresivo balotaje en el vecino país, en el Ejecutivo dejaron saber su desánimo por la derrota del hijo de Jair Bolsonaro, al que el propio libertario le había dado su apoyo el 25 de julio, cuando participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, en San Pablo. En Casa Rosada durante la noche del domingo no descartaban que haya un pronunciamiento de la cuenta Oficina del Presidente.

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Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, utilizó su cuenta de X para expresar su satisfacción: «FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla».

En el oficialismo, con todo, no dejaron pasar la oportunidad para ironizar sobre el resultado del balotaje en Brasil. «Ahora qué van a decir los analistas con que nunca ganan los oficialismos o que no le convenía a Milei que ganara Bolsonaro por la relación con Trump», dispararon.

Con todo, hubo otras miradas acerca de la performance de Flabio Bolsonaro en la campaña rumbo a la segunda vuelta. Una calificada fuente libertaria observó que el candidato cometió «un error al oponerse a la eliminación de la jornada laboral 6×1» que había propuesto el actual mandatario. Incluso con esa definición, señaló, habría incurrido en «contradicciones» con sus dichos anteriores, lo que a la postre «le sacó credibilidad».

Más allá de las medidas «populistas» que tomó el mandatario brasileño en las últimas semanas -Lula venía recuperándose en los últimos días-, en el oficialismo reconocieron que su triunfo resulta «un golpe fuerte contra la apuesta de seguir aumentando la ola de derecha» en Sudamérica, tras los triunfos de candidatos de ese espectro ideológico en Ecuador, Colombia y Chile, pero también en otras regiones del globo.

Pero también en los estrategas libertarios se encendieron las alarmas teniendo en cuenta lo sucedido la semana pasada en España con Milei, donde no fue recibido por los principales referentes de derecha de ese país, y lo que podría pasar con su proyecto de reelección, en 2027.

Por lo pronto, los resultados de la segunda vuelta en Brasil seguramente serán la comidilla de la reunión de gabinete que el libertario convocó para este lunes, a las 10, en la Casa de Gobierno. Habrá otro clima respecto al gabinete registrado el 5 de octubre, cuando el jefe de Estado se mostró feliz por la victoria de Bolsonaro en primera vuelta y señaló, delante de sus ministros, que cuando él lo apoyó el hijo del ex presidente brasileño estaba 10 puntos abajo de Lula en las encuestas.

Otro dirigente opositor que no perdió la oportunidad este domingo para sentar posición sobre el triunfo del fundador del PT, fue el gobernador Axel Kicillof. «UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!», indicó.