Sucre: conductor huye chocando varios vehículos durante una persecución policial

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Efectivos policiales interceptaron dos vehículos donde se encontraban presuntos delincuentes, dos sujetos fueron reducidos y uno, se dio a la fuga.

Fuente: El Deber
Un operativo policial que desencadenó una persecución en la ciudad de Sucre, terminó con el arresto de dos personas y la fuga de un conductor. Éste último, en su afán de evadir a los efectivos, chocó varios vehículos a su paso.

El hecho se registró en la zona de la parada Tarabuco, lugar donde dos vehículos fueron interceptados por los policías, pero uno logró escapar violentamente. 

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Según el informe preliminar, los sujetos a bordo de dos vehículos estarían implicados en hechos delictivos, por lo que, los uniformados le hacían seguimiento hasta que los interceptaron. Solo uno de los motorizados fue neutralizado y sus ocupantes reducidos.

Sucre: conductor huye chocando varios vehículos durante una persecución policial

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El hecho fue grabado por testigos/Foto: RR.SS.

Tras el hecho registrado en plena vía pública, la Policía activó el «Plan Z», en busca de localizar al conductor que se dio a la fuga en un vehículo.

 