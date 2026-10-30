Sucre: conductor huye chocando varios vehículos durante una persecución policial

Efectivos policiales interceptaron dos vehículos donde se encontraban presuntos delincuentes, dos sujetos fueron reducidos y uno, se dio a la fuga.
El hecho se registró en la zona de la parada Tarabuco, lugar donde dos vehículos fueron interceptados por los policías, pero uno logró escapar violentamente.
Según el informe preliminar, los sujetos a bordo de dos vehículos estarían implicados en hechos delictivos, por lo que, los uniformados le hacían seguimiento hasta que los interceptaron. Solo uno de los motorizados fue neutralizado y sus ocupantes reducidos.
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Tras el hecho registrado en plena vía pública, la Policía activó el «Plan Z», en busca de localizar al conductor que se dio a la fuga en un vehículo.