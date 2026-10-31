Tenis: Dellien alcanza una nueva final y va por el título en Ecuador

El número uno de Bolivia participa esta semana en el Challenger de Guayaquil, donde fue superando etapas hasta vencer este sábado en semifinales al argentino Aboian.

El grito de desahogo de Dellien en el partido de este sábado. Foto: Challenger de Guayaquil

Por eju.tv / La Paz

Luego de un duro partido, que duró dos horas y siete minutos, el tenista boliviano Hugo Dellien se clasificó por segunda vez a la final del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, al vencer este sábado en las semifinales al argentino Valerio Aboian: 7-6(7) y 6-2.

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Después de siete años la raqueta número uno del país definirá el título de este certamen, después de que 2019 había llegado a la final para quedarse con el subcampeonato.

Su rival en la final del domingo será el brasileño Joao Reis Da Silva o el uruguayo Joaquín Aguilar.

Dellien, segundo sembrado en el certamen de tierras ecuatorianas, tuvo un complicado encuentro con Aboian, sobre todo en el primer set, pues fueron al tie break (muerte súbita) para definir al vencedor.

Hubo dos quiebres de servicio (uno por lado), una muestra de lo pareja que fue esa cancha, hasta que en el tie break salió ganador el boliviano.

Para el segundo, Dellien tuvo un gran inicio al romperle a su oponente el saque en el primer y tercer game. Esa diferencia fue más que suficiente para ganar el compromiso y, por ende, clasificarse a la gran final.

Se trata de la sexta final en la temporada para el boliviano, tras las jugadas en el Bolivia Open (dos veces), el Challenger de Portugal, el Challenger de Trieste y el Sao Leo Open.

Dellien ha tenido una buena semana hasta ahora en el torneo de Cali, donde superó previamente instancias de octavos y cuartos de final.

En semifinales le ganó al argentino Carlos Zárate por 6-0 y 6-2. Ahora tiene otra chance para alcanzar un nuevo título en su carrera.