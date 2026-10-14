Tránsito reporta más de 1.000 muertos y 12.000 heridos este año por accidentes viales

Estas cifras implican un promedio diario de 5,5 personas fallecidas y 71 hechos de tránsito.

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Fuente: Erbol

Un total de 1.168 personas perdieron la vida y otras 12.088 resultaron heridas en 15.187 hechos de tránsito registrados entre enero y septiembre de 2026, informó el director nacional de Tránsito, coronel Emerson Flores.

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Estas cifras implican un promedio diario de 5,5 personas fallecidas y 71 hechos de tránsito.

La autoridad expresó su alarma sobre estos datos, por lo cual la Dirección de Tránsito puso en marcha un plan de prevención a nivel nacional bajo el eslogan “En la vía, toda vida es importante”, con el objetivo de precautelar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones, además de otros seres vivos que transitan por las carreteras.

Flores explicó que las acciones de sensibilización y concientización están dirigidas principalmente a los conductores del transporte público y se desarrollan en terminales de buses y puestos de control ubicados en las principales vías del país.

La iniciativa busca reducir la cantidad de hechos de tránsito y, en consecuencia, disminuir el número de personas fallecidas y heridas en las carreteras.

El director nacional de Tránsito también advirtió sobre la importancia de proteger a los animales que cruzan las vías y que pueden ser atropellados por los vehículos, por lo que instó a tomar en cuenta a todos los usuarios de las rutas.