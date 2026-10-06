Ucrania prevé nuevo ataque ruso a gran escala

El mandatario ucraniano afirmó que los servicios de inteligencia indican que esta semana se concretará una importante ofensiva contra su país.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este martes 806.10.2026) por la noche que Rusia está preparando un nuevo ataque a gran escala contra su país, citando información de inteligencia reciente.

«Hay información de inteligencia actualizada sobre los preparativos de los rusos para un ataque masivo. Por favor, se los ruego, cuídense”, dijo Zelenski en su discurso nocturno. Instó a los ucranianos a prestar atención a las alertas de ataques con misiles y a buscar refugio cuando se emitan.

«Las fuerzas de seguridad de Ucrania y nuestras fuerzas aéreas están preparadas para responder, en la medida en que nuestras capacidades defensivas lo permitan”, afirmó Zelensky, aludiendo a la escasez de armas de defensa aérea.

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Llamado a los aliados

El líder ucraniano acompañó su advertencia con un nuevo llamado a los aliados occidentales para que proporcionen sistemas de defensa aérea adicionales. «Depende en gran medida de nuestros socios: de cada líder, de cada Estado del mundo que disponga de los medios de protección que necesitamos y que pueda proporcionárnoslos”, dijo Zelenski.

Rusia ha intensificado los ataques contra ciudades ucranianas y otros núcleos de población, aprovechando las debilidades de las defensas aéreas del país. Esto porque las fuerzas de defensa aérea de Ucrania se enfrentan a una escasez de munición, especialmente para los sistemas capaces de interceptar misiles balísticos.