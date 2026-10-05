Delincuentes rompen vidrio de un vehículo y roban $us 200.000 en El Alto

Juan Marcelo Gonzáles

Un atraco armado se registró en la zona 2 de Abril de la ciudad de El Alto, donde un grupo de delincuentes interceptó un vehículo y sustrajo varias maletas y mochilas. Según la denuncia preliminar, una de ellas contenía alrededor de $us 200.000.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo al menos dos de los delincuentes se aproximan al motorizado. Uno de ellos intenta inicialmente ingresar por la parte delantera, mientras que otro, vestido de rojo, golpea y rompe uno de los vidrios del vehículo.

Posteriormente, el sujeto de rojo ingresa al motorizado y forcejea con una de las personas que se encontraba en el interior, logrando sacar dos maletas. Luego escapa con el botín y hace señas a sus cómplices para que lo acompañen.

Realizaron alrededor de 10 disparos

De acuerdo con el reporte policial, los delincuentes utilizaron armas de fuego durante el atraco y realizaron alrededor de 10 disparos.

La víctima, una mujer que acababa de realizar un trámite relacionado con dinero, habría sido interceptada por un vehículo de color gris o beige cuando llegaba a su domicilio y descendía del motorizado.

Además de las armas de fuego, los antisociales utilizaron un martillo para romper uno de los vidrios del vehículo y posteriormente sustrajeron las mochilas.

Policía identifica preliminarmente a cuatro personas

El comandante departamental de la Policía informó que se activaron rastrillajes en el sector y la revisión de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables.

De acuerdo con las imágenes obtenidas hasta el momento, entre tres y cuatro personas estarían involucradas en el hecho.

“Aproximadamente serían entre tres o cuatro personas, tres de sexo masculino, una de sexo femenino”, informó la autoridad policial.

Personal de inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con las investigaciones para establecer la identidad de los autores, recuperar el dinero y esclarecer cómo se planificó el atraco.

El caso permanece en investigación y la Policía analiza las imágenes de seguridad y otros elementos que permitan dar con los responsables.