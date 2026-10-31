Un triplete de Terrazas arruina el debut de Villegas como “entrenador-gerente”

Con nuevo cuerpo técnico, ABB perdió como local en El Alto y acrecienta el peligro de descenso. San Antonio, en cambio, logó alejarse de la “zona roja”.

Terrazas celebra uno de sus goles frente a ABB en El Alto. Foto: Facebook San Antonio de Bulo Bulo

Fuente: Brújula Digital|Premium

Un inspirado Adalid Terrazas, luciendo la camiseta con el número 10, anotó un triplete para la victoria de San Antonio sobre ABB en El Alto (2-3) y arruinó el debut de Eduardo Villegas como “entrenador-gerente” del equipo paceño, este sábado en partido por la jornada 24 de la Liga.

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Perseguido por el fantasma del descenso, ABB cambió de nuevo a su cuerpo técnico hace un par de días y puso al mando a Villegas con la figura de “gerente deportivo” para que intente salvarlo de la pérdida de categoría, sin embargo, de comienzo el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

San Antonio consiguió un triunfo más meritorio aún porque jugó con uno menos casi todo el encuentro por la expulsión a los 11 minutos de Saulo Guerra. Todo lo arregló Terrazas con una muy buena actuación individual.

Su primer gol llegó a los 28 minutos con una acción en la que luchó por la pelota y fue hábil para abrirse camino entre varias piernas rivales hasta definir para vencer al golero Jhon Jairo Cuéllar.

Rato después ABB sufrió otro balde de agua fría con un penal sobre Terrazas, por falta cometida por Denilson Valda. El propio “10” se encargó de cobrar para asegurar el segundo tanto a los 34 minutos.

ABB tuvo que sacudirse para cambiar y eso le llevó a generar ataques con opciones de gol. Alejandro Bejarano tuvo una buena llegada, pero salvó el cuidapalos visitante Luca Giossa.

Antes de la conclusión de la primera parte (46’), un remate de Valda, que probablemente no llevaba buena dirección, dio en la espalda de Alejandro Chumacero y la pelota cambió de rumbo hacia el arco para el primer descuento (1-2).

ABB salió a la segunda parte a buscar el empate dadas las condiciones a su favor. Augusto Seimandi convirtió a los 53’, pero tuvo que esperar la definición del VAR —porque no había ninguna posición adelantada— para celebrar su gol y el dos a dos (2-2).

Aunque había aún mucho tiempo por jugar, el equipo paceño ya no encontró la fórmula para dar vuelta el score, además que San Antonio se cuidó de mitad de cancha para atrás sin ser por completo defensivo.

Hasta que Terrazas volvió a hacer magia con una buena definición a los 90’, tirando la pelota con calidad por encima de Cuéllar para el definitivo 2-3, y aprovechando lo descompaginada que había quedado la defensa local en una mala salida.

Con el triunfo, San Antonio subió a 27 puntos, que significan un buen “colchón” para no caer en la “zona roja”, mientras que ABB (20) se quedó compartiendo el último lugar con Tomayapo y GV San José, los tres como los más complicados en el descenso de categoría.

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