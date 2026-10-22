«Una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar», dice exdirector del Segip que aparece en lista de EEUU

«Una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar», dice exdirector del Segip que aparece en lista de EEUUCategorías SeguridadEtiquetas 22/10/2026 Oscar Mauricio Ortiz Cuellar fue director del Segip de Santa Cruz hasta este viernes 16 de octubre. [Foto: RRSS] / El exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Mauricio Ortiz Cuellar Fuente: Unitel.bo Por Alba E. Roca El exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Mauricio Ortiz Cuellar, se pronunció en redes sociales respecto a la difusión de la lista de ciudadanos bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos, donde aparece su nombre. “Dejo en claro que una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar en cualquier situación. Desconozco los motivos de la situación y espero conocer los fundamentos del porqué la restricción de la visa”, manifestó en redes sociales. eju.tv Expresó que junto con su familia “están sorprendidos” por la inclusión de su nombre a la lista de ciudadanos bolivianos con restricción de visa e ingreso a territorio estadounidense. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Además, indicó que hasta este viernes 16 de octubre ocupaba el cargo de director del Segip en Santa Cruz. Ortiz señaló ser “respetuoso de las leyes y normas de mi país y de las políticas de migración, lucha contra la corrupción y narcotráfico de gobiernos extranjeros, así como el apoyo que EEUU le brinda a Bolivia en este sentido”. La tarde de este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una nueva nómina con otros 15 nombres, entre autoridades en ejercicio, exautoridades y un civil involucrado en investigaciones con Sebastián Marset.