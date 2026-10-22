«Una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar», dice exdirector del Segip que aparece en lista de EEUU

El exdirector del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz, Oscar Mauricio Ortiz Cuellar, se pronunció en redes sociales respecto a la difusión de la lista de ciudadanos bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos, donde aparece su nombre.

“Dejo en claro que una restricción de visa no es una condena y estoy dispuesto a colaborar en cualquier situación. Desconozco los motivos de la situación y espero conocer los fundamentos del porqué la restricción de la visa”, manifestó en redes sociales.

Expresó que junto con su familia “están sorprendidos” por la inclusión de su nombre a la lista de ciudadanos bolivianos con restricción de visa e ingreso a territorio estadounidense.