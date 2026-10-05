Urioste: Tengo 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y no lo voy a embarrar por 90 días

La nueva autoridad dijo que desde mañana ejercerá su cargo desde Sucre y se prevé la posesión de nuevos fiscales departamentales

Fuente: El Deber

Por Marco Antonio Chuquimia

En un acto fugaz, sin la presencia de los presidentes de las cámaras legislativas, pero con la presencia de la encargada de negocios de la embajada de EEUU, Amanda Porter, se realizó la posesión del fiscal general interino, José Armando Urioste, quien lanzó la frase sobre no rifar su reputación como autoridad judicial.

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“Les aseguro que no los vamos a defraudar, venimos con los bolsillos vacíos y así nos vamos a ir, no hemos venido a extorsionar, ni enriquecernos, tengo 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y no lo voy a embarrar por 90 días. Si alguien quiere ofrecerme plata que no lo haga, porque le aseguro que al día siguiente va a estar detenido”, advirtió el nuevo fiscal

José Armando Urioste Viera fue elegido la madrugada del 3 de octubre como fiscal general del Estado, interino, lo que significa que es un mandato que durará 90 días tal como manda la ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260). Y fueron precisamente los presidentes de las cámaras, Diego Ávila, que ejerció como presidente de la Asamblea y Roberto Castro, de Diputados que dirigieron esa sesión.

Urioste se mostró consciente del escaso tiempo que tiene para dirigir la institución y se mostró esperanzando de poder entregar una fiscalía institucionalizada. El artículo 28 de la Ley 260 señala con claridad que un mandato interino tiene duración de tres meses.

“El periodo de funciones de la o el Fiscal General del Estado se interrumpirá por las causales establecidas en esta Ley, debiendo la Asamblea Legislativa designar a un nuevo titular en un periodo no mayor a 3 meses”, señala el precepto legal.

Urioste fue designado luego de cuatro elecciones fracasadas en la Asamblea la noche del viernes y madrugada del sábado. Los partidos no se ponían de acuerdo para la designación y en la quinta vuelta, ya solo pusieron un candidato y se votó por signo, es decir, levantando la mano, el secretario declaró “más de dos tercios” y de ese modo quedó designado el chuquisaqueño, José Armando Urioste Viera.