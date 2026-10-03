Usuarios madrugan por GLP en Potosí y denuncian desinformación sobre puntos de venta

Un reporte de Radio Fides mostró una extensa fila en inmediaciones de la calle América y la avenida Universitaria, donde los consumidores fueron enumerados para organizar la venta y evitar que otras personas ingresaran a la fila.

El problema comenzó horas antes.

Parte de los usuarios había acudido desde temprano a la cancha de Las Delicias, un punto donde habitualmente se comercializan garrafas. Sin embargo, después de esperar fueron informados de que este sábado no habría distribución en ese lugar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los consumidores tuvieron entonces que trasladarse hasta otro sector de la ciudad llevando sus garrafas.

“A las seis”, respondió uno de los usuarios consultado sobre la hora en la que había comenzado su búsqueda de GLP.

La situación generó molestia porque, según los testimonios recogidos por Fides, los consumidores no encontraron información previa que precisara dónde se realizaría la distribución.

Uno de ellos, relató que primero acudió a Las Delicias y posteriormente tuvo que movilizarse hasta el nuevo punto.

“Lastimosamente, no se comunica oportunamente cuánto, dónde se va a vender, a partir de cuándo”, reclamó.

El usuario cuestionó además el papel de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al considerar que debería existir información anticipada sobre los puntos habilitados.

El traslado representó una dificultad adicional para quienes no contaban con vehículo y tuvieron que movilizarse cargando sus garrafas.

Solo 200 garrafas

La incertidumbre continuaba incluso después de que los consumidores llegaron al nuevo punto de distribución.

Una persona anotaba y enumeraba a quienes se encontraban en la fila. De acuerdo con usuarios consultados en el lugar, se esperaba la llegada de alrededor de 200 garrafas.

“Doscientas llegan aquí”, afirmó una mujer que esperaba comprar GLP.

La cifra, sin embargo, provenía de los propios consumidores y no de un comunicado oficial mostrado durante el reporte. Por ello, no existía certeza de que todas las personas que permanecían en la fila pudieran adquirir una garrafa.

La preocupación aumentaba porque este sábado era considerado por varios usuarios como la última oportunidad para abastecerse antes del domingo, cuando temían que no hubiera distribución.

Los consumidores también señalaron una mayor demanda vinculada a las actividades familiares y comerciales de estos días.

“Requerimos con este tema de la festividad de Todos Santos, con nuestras costumbres familiares”, explicó uno de los entrevistados.

Reclamos por falta de información

Más que la existencia de la fila, el principal reclamo recogido durante la jornada estuvo dirigido a la falta de información oficial.

Los usuarios cuestionaron que no se comunicaran previamente los lugares donde se vendería GLP, la cantidad de garrafas disponible y los horarios de distribución.

La ausencia de esa información provocó que algunas personas hicieran fila en un punto y posteriormente tuvieran que desplazarse hacia otro.

El episodio ocurre en un escenario de preocupación recurrente por el acceso al GLP, un combustible utilizado principalmente en los hogares para la preparación de alimentos.