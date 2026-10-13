Velasco propone que la Policía dependa de cada Gobernación

“No puede ser que la Policía se maneje desde la Sede de Gobierno. Me parece que el comandante departamental de la Policía tiene que ser el gobernador de cada departamento”, indicó Velasco

Fuente: Unitel

Vladimir Rojas

“No puede ser que la Policía se maneje desde la Sede de Gobierno. Me parece que el comandante departamental de la Policía tiene que ser el gobernador de cada departamento , porque estamos en el lugar, estamos en el territorio, y me parece que esas son cosas que tienen que cambiar inmediatamente”, manifestó Velasco.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó este martes que el comandante departamental de la Policía debería ser el gobernador de cada departamento para descentralizar la burocracia del trabajo policial.

Según la autoridad, se tiene que descentralizar las diferentes instituciones ya que “el centralismo le ha quitado mucho al país”, y remarcó la propuesta de que los fiscales departamentales sean elegidos por las Asambleas Legislativas Departamentales, así como el Tribunal Departamental de Justicia, el INRA, entre otros.

“La visión de los territorios es mucho más importante, el presidente la tiene, así que nosotros vamos a acompañar eso”, sostuvo.

Además, planteó que se debería modificar la Ley de Control de Armas de Fuego para que empresas de seguridad privada puedan utilizar armas con previo registro.

Este plantemiento surge tras la ola de violencia registrada en los últimos días en la capital cruceña. La noche del domingo se registró un atraco armado en una joyería en un centro comercial de la capital cruceña, y este martes un hombre fue asesinado a tiros cerca del Zoológico Municipal.