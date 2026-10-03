Zelensky advirtió que Ucrania atacará las refinerías rusas en respuesta a la «nueva doctrina» de Putin

Ucrania redoblará sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas en respuesta a una nueva política de ataques aéreos por parte de Moscú, destinada a obligar a la población a abandonar Kiev y otras ciudades, pero no atacará a civiles, advirtió el presidente Volodímir Zelensky.

Los servicios de inteligencia ucranianos han obtenido documentos que demuestran que el líder ruso, Vladimir Putin , había emitido una “nueva doctrina” de ataques militares contra una gama mucho más amplia de objetivos civiles de cara a este invierno boreal, señaló el mandatario ucraniano.

“Hemos visto los documentos y sabemos que les permiten atacar infraestructuras… logística… carreteras, colegios, hospitales, para presionar a la población a que abandone la capital y otras ciudades”, afirmó Zelensky.

Según indicó, lo que impulsó este cambio de política fue el deseo de Putin de aparentar fortaleza en un momento en que su ejército estaba perdiendo terreno en una región clave del frente y sufriendo un mayor número de bajas.

El Kremlin no estuvo disponible para hacer declaraciones el sábado. Sin embargo, en un comunicado en el que instaba a los ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que Moscú seguiría atacando sistemáticamente objetivos en lo que calificó de ataques de represalia por los ataques ucranianos contra Rusia en los últimos meses.

Contraofensiva en Dombás

Zelensky dijo que una contraofensiva ucraniana en curso, cuyo nombre en clave es “Vivaldi”, había recuperado unos 140 km² de la región oriental ucraniana del Dombás, sobre la que Rusia ha declarado que debe ejercer un control total como condición para cualquier acuerdo de paz.

En las últimas semanas, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intentado reactivar las negociaciones para poner fin al conflicto, que ya dura cuatro años y es el más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El mes pasado, el líder estadounidense instó a Ucrania a abstenerse de atacar las instalaciones petroleras rusas, alegando que ello estaba provocando una subida vertiginosa de los precios mundiales del diésel.

Sin embargo, Zelensky, en declaraciones realizadas mientras sonaban las sirenas antiaéreas fuera de los salones dorados de la presidencia, dijo que no había recibido ninguna señal por parte de Rusia de que Putin estuviera interesado en las negociaciones de paz ni en discutir un alto el fuego en relación con las infraestructuras energéticas.

Durante la última semana, la capital ucraniana ha sido objeto de ataques persistentes por parte de drones y misiles rusos dirigidos contra activos energéticos y de telecomunicaciones, así como sobre infraestructuras viarias y ferroviarias. Por primera vez, Rusia ha atacado los puentes que cruzan el río Dniéper y conectan el este y el oeste de Kiev.

Zelensky afirmó que Ucrania respondería al cambio de táctica de Moscú, pero que no respondería de la misma manera atacando indiscriminadamente infraestructuras civiles.

“Tenemos que responder de cualquier forma (que podamos). Ante sus ataques contra nuestro sector energético, tenemos que responder atacando el suyo. En primer lugar, las refinerías de petróleo: lo que les proporciona los fondos para esta guerra”, dijo Zelensky en inglés. “Pero, por supuesto, no responderemos, al igual que ellos, atacando objetivos civiles”.

Apoyo de Europa

Después de que la Administración Trump invitara a Putin a asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre y discutiera acuerdos comerciales con los enviados rusos, Zelensky instó a Washington a no normalizar las relaciones con Rusia antes de garantizar el retorno a la paz.

El presidente ucraniano aseguró que estaría encantado de reunirse con Putin para mantener conversaciones de paz en el G20, pero advirtió a Estados Unidos que no se hiciera ilusiones de que Rusia pondría fin a las hostilidades si conseguía el control del Dombás.

“No es justo simplemente normalizarlo”, afirmó Zelensky, vestido con su característica camiseta negra y chaqueta de estilo militar. Cualquier reanudación de los lazos económicos y diplomáticos con Occidente debía ser a cambio de la paz, señaló: “Porque la paz es más importante que cualquier tipo de economía”.

Aunque Estados Unidos ha propuesto reanudar las conversaciones trilaterales en las próximas semanas en los Emiratos Árabes Unidos, Zelensky señaló que aún no se había fijado una fecha ni un lugar concretos para las conversaciones a nivel técnico.

Las autoridades ucranianas advierten de que Rusia ha acumulado cientos de misiles balísticos de cara a una esperada ofensiva invernal frente las infraestructuras eléctricas y de agua. En el invierno boreal pasado, el más duro de la guerra, los ataques rusos dejaron amplias zonas del país sin electricidad ni calefacción durante días.

Desde el verano boreal, Moscú también ha comenzado a lanzar cada día sobre Ucrania decenas de drones Shahed propulsados por reactores, rápidos y relativamente baratos, ante los que las defensas aéreas ucranianas han tenido dificultades, ya que su anterior generación de drones interceptores era demasiado lenta para alcanzarlos.

Zelensky dijo que Ucrania se había visto obligada a depender en gran medida de sus aviones de combate, F-16 y MiG, para derribar alrededor del 60% de los drones rusos propulsados por reactores, pero que las reservas de munición de 20 mm para los aviones se estaban agotando.

Kiev estaba trabajando con urgencia en otras soluciones, entre ellas reforzar sus capacidades de interferencia, dijo. En la segunda quincena de octubre, recibiría el primer envío de misiles de defensa aérea pequeños y económicos capaces de derribar los nuevos Shahed.

La semana pasada, el presidente dijo que Ucrania estaba desarrollando cinco modelos de nuevos drones interceptores capaces de derribar los Shahed a reacción. Tras una reunión con sus jefes de defensa, señaló que las pruebas realizadas con dos de esos modelos habían mostrado una tasa de éxito modesta, de alrededor del 30%.

“Tendremos que ampliar la escala”, dijo. “Espero que con todo esto, con todos estos elementos, encontremos una solución”.

Amenaza balística

Ucrania anunció esta semana el primer uso en combate de su propio misil balístico de fabricación nacional: el FP-7, que tiene un alcance de unos 250 kilómetros.

Zelensky dijo que había llamado al fabricante, Fire Point, para presionar a los ejecutivos a que terminaran rápidamente un modelo de mayor alcance, el FP-9, que según la empresa podría alcanzar Moscú.

“Les dije: ‘¿Dónde está mi FP-9?’”, comentó con una sonrisa. “Necesitamos el FP-9. Y el FP-9 estará (listo) este otoño boreal, estoy seguro”.

El mandatario señaló que la reciente oleada de incursiones de drones rusos y ataques híbridos en Europa constituía un intento de intimidar a las poblaciones europeas y de dividir el apoyo a Ucrania. Algunos líderes europeos estaban empezando a comprenderlo, señaló, y a endurecer su postura.

Rusia afirma que tales acusaciones carecen de fundamento y son fruto de la histeria antirrusa.

Tras las conversaciones mantenidas esta semana en Bruselas con funcionarios europeos, Ucrania había conseguido financiación para seguir adelante con los pedidos de drones que necesita para seguir luchando a principios de 2027, dijo Zelenski.

Las autoridades ucranianas habían elaborado un plan junto con socios europeos para cubrir un agujero de 27.000 millones de dólares en el presupuesto de defensa de Kiev para este año.

Los planes implican una combinación de la reasignación de los propios recursos presupuestarios de Ucrania, la ayuda bilateral y el uso de “créditos monetarios” procedentes de la parte correspondiente al próximo año de un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros, explicó Zelenski.

(Con información de Reuters)