Agenda informativa: Bolivia vive el Día de los Difuntos con feriado nacional, despedida de las almas y restricciones en los cementerios

La jornada tendrá actividades en los camposantos de todo el país; en La Paz habrá cierres de vías desde las 07:00. Rodrigo Paz inicia su viaje internacional para participar en la Cumbre Iberoamericana y Cochabamba pone en marcha las actividades de salto del Nacional Ecuestre. eju.tv le muestra los hechos que harán noticia este domingo 1 de noviembre.

Las familias despiden a las almas de sus seres queridos este lunes. Foto: Voces Libres

Bolivia cumple este lunes el feriado nacional por el Día de los Difuntos

Este lunes 2 de noviembre es feriado nacional en Bolivia por la conmemoración de Todos Santos, con suspensión obligatoria de actividades en los sectores público y privado. El Ministerio de Trabajo recordó que la disposición alcanza a todo el territorio nacional y debe cumplirse conforme a las normas que regulan los feriados. La fecha forma parte de las celebraciones de Todos Santos y está dedicada al recuerdo de los seres queridos fallecidos. Durante esta jornada, las familias acuden a los cementerios para despedir a las almas que, según la tradición, llegaron al mediodía del domingo 1 de noviembre y permanecieron 24 horas junto a sus familiares. El descanso nacional está establecido en el calendario de feriados de 2026.

Las familias despedirán a las almas al mediodía en los cementerios del país

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Este lunes, al mediodía, las familias cumplirán con el rito de despedida de las almas de sus seres queridos, como parte de la celebración de Todos Santos. De acuerdo con la tradición, los difuntos llegaron el 1 de noviembre y permanecen durante 24 horas en el mundo de los vivos. La despedida se realiza con oraciones, música y el compartir de los alimentos preparados en los mast’akus. En distintas regiones del país, las familias llevan las ofrendas a los cementerios y se reúnen alrededor de las tumbas para rezar por sus difuntos. En lugares como Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, la jornada también incluye danzas, coplas y juegos tradicionales. La celebración combina las creencias familiares con expresiones culturales propias de cada región.

La Paz cerrará la avenida Baptista y otras calles de 07:00 a 18:00 por Todos Santos

La Alcaldía de La Paz aplicará este lunes restricciones vehiculares en inmediaciones del Cementerio General por la afluencia de personas que acudirán a despedir a sus seres queridos. El cierre comprende la avenida Baptista, desde la calle Calatayud hasta la Manuel Bustillos, además de las calles Lino Monasterio, José María Achá, Picada Chaco, Tocopilla, Padre Bertonio, Kollasuyo, Mejillones y Picuiba. La restricción estará vigente entre las 07:00 y las 18:00. Los cementerios General y La Llamita atenderán en el mismo horario que el domingo, de 08:00 a 18:00. La administración municipal recordó que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad, así como con sombrillas, sillas y bancas.

Seis cementerios municipales de Santa Cruz tendrán cierres de calles este lunes

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mantendrá este lunes el plan de control vial en los alrededores de seis cementerios municipales, debido a la concentración de visitantes por el Día de los Difuntos. Los cortes comprenden las calles de ingreso al Cementerio General, Hamacas, Pampa de la Cruz, Nuevo Palmar, El Pajonal y Sagrado Corazón de Jesús, en la zona de La Cuchilla. La medida busca ordenar la circulación en los sectores donde se espera la llegada de familias para visitar las tumbas y participar de las actividades tradicionales de esta fecha. El municipio recomendó a los conductores tomar previsiones y utilizar rutas alternativas para evitar congestionamientos en las inmediaciones de los camposantos. Los cierres forman parte del operativo municipal dispuesto para el 1 y 2 de noviembre.

En Cochabamba habrá corte de vías por el Cementerio General

Por el Día de los Difuntos y Todos Santos, la Alcaldía y el Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba despliegan operativos especiales y cierres de vías en el entorno del Cementerio General de Cochabamba para ordenar el tráfico y garantizar la seguridad de los visitantes. Se implementan cortes y desvíos vehiculares en las calles y avenidas aledañas al Cementerio General, principalmente en las inmediaciones de los accesos principales para evitar congestionamientos por la masiva llegada de peatones y comerciantes. La avenida Cabildo se convierte en vía exclusivamente peatonal. Es el acceso principal a las puertas del Cementerio General, la circulación vehicular en la calle Bartolomé Guzmán queda restringida por completo, así como la avenida Sajama.

Rodrigo Paz inicia su viaje a España para la Cumbre Iberoamericana y continuará hacia Turquía

El presidente Rodrigo Paz se ausenta de Bolivia desde este lunes 2 hasta el 8 de noviembre para cumplir una agenda internacional que incluye su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, España. El encuentro de jefes de Estado y de Gobierno se desarrollará el 4 y 5 de noviembre y reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. Según la información difundida sobre su viaje, el mandatario también prevé sostener reuniones bilaterales con presidentes y representantes de entidades financieras internacionales para gestionar créditos destinados a infraestructura vial y producción. El presidente tendrá una nutrida agenda con otros países y organismos internacionales.

Cochabamba inicia las actividades de salto del Nacional Ecuestre con 150 binomios

El LXVII Campeonato Nacional Ecuestre 2026 inicia este lunes las actividades de salto en el Country Club Cochabamba, con la participación prevista de 150 binomios. La jornada comenzará con la ambientación de los caballos y jinetes antes del desarrollo de las pruebas de las distintas categorías. Entre los participantes estará el vigente campeón nacional de salto, Diego Canelas, quien competirá junto a Corlensky Z. Las pistas con obstáculos serán diseñadas por el brasileño Rafael Ribeiro, de nivel 3 de la Federación Ecuestre Internacional. La jueza internacional será la boliviana Liliana Rivera, quien radica en Estados Unidos y cuenta con experiencia en competencias de cinco y seis estrellas. El campeonato reúne a 208 binomios en sus dos modalidades, adiestramiento y salto.

El dólar oficial se mantiene en Bs 12,09 durante el feriado

El tipo de cambio oficial del dólar se mantiene en Bs 12,09 durante el feriado de este lunes y hasta el martes 3 de noviembre, de acuerdo con la cotización publicada por el Banco Central de Bolivia. El valor representa una reducción de dos centavos respecto a los Bs 12,11 registrados el viernes 30 de octubre. La cotización corresponde al esquema de tipo de cambio flexible que aplica el BCB desde finales de junio. El valor oficial debe distinguirse de las cotizaciones del mercado paralelo, que pueden registrar diferencias en los precios de compra y venta. La publicación de la tabla del Banco Central permite conocer el valor de referencia que estará vigente durante estos cuatro días.