Aldo Quezada y Julio César Porras siguen en la Felcc cruceña y se alista su traslado a La Paz

Fuente: Unitel

Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Julio César Porras, exfiscal, fueron aprehendidos este domingo por personal policial.

Se informó que ambos fueron llevados, primero, hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz. Se estima que serán trasladados este lunes a la ciudad de La Paz.

Ambos enfrentaron audiencias por el caso maletas y tras someterse a un juicio abreviado fueron sentenciados a tres años de prisión.

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Ahora, ambos vuelven a ser aprehendidos, esta vez en el marco de las investigaciones del caso Roma, en el que también es investigado el fiscal general Roger Mariaca.