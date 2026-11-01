Always Ready gana con diez hombres a la U y no le pierde pisada a Bolívar

Always Ready sigue metiendo presión al puntero (Bolívar) luego de imponerse por 3-1 a Universitario de Vinto en el estadio Félix Capriles. Con la victoria, el CAR suma 51 unidades y espera un contraste de los celestes para pelear palmo a palmo las últimas seis fechas del campeonato.

Se quedó corto en el marcador el conjunto alteño, ya que todo el primer tiempo fue neto dominador de las acciones ante un inofensivo elenco manzanero que reaccionó los últimos minutos de esta etapa.

Los millonarios se pusieron en ventaja a los tres minutos con tanto del goleador Enrique Triverio, que aprovechó un pase en profundidad de Jesús Maraude y definió ante el portero Bruno Poveda en el segundo intento.

Con un gol en contra desde los primeros minutos, la U retrocedió sus líneas y le dio toda la iniciativa a su rival, que jugó a gusto y placer en el valle.

Maraude nuevamente fue factor desequilibrante por la izquierda y cuando agarraba el balón siempre había peligro de gol.

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El portero Poveda ahogó el grito de gol de Javier Uzeda y Triverio; pero no pudo hacer nada ante una gran jugada colectiva del CAR que terminó en un toque de lujo de Triverio para Darío Torrico, que marcó el segundo a los 38’.

El local reaccionó en la parte final y, en su primera llegada, con balón detenido, Álvaro Cuestas aprovechó una indecisión de la defensa rival para anotar de cabeza (44’).

La parte complementaria fue muy distinta porque la U se acordó de jugar y fue protagonista ante un Always Ready al que le costaba crear en ataque.

Calicho intenta frenar a Maraude del millonario. Foto. Marka Registrada

Segundo tiempo

Las cosas se le complicaron a los alteños, ya que desde los 10 minutos jugaron con un hombre menos por la expulsión de Alex Rambal, que cometió una infracción a un rival; el VAR llamó al juez Mijail López para alertar que existía una situación manifiesta de gol y Rambal vio la roja.

Los vallunos apostaron con todo para igualar el partido y metieron a Felipe Pasadore, que se perdió el empate en 23 minutos, obligando a una gran atajada de Alaín Baroja.

En el momento más complicado para el CAR, Maraude mostró su jerarquía al enviar un pase cerebral a Torrico, que definió de primera para anotar el tercero y darle tranquilidad a su equipo (27’).

Always se tranquilizó con los dos goles de diferencia y pese a la inferioridad númerica que tenía en la cancha no tuvo problemas en la parte final para quedarse con los tres puntos y seguir de cerca a Bolívar.