Always Ready golea al Tigre en el Hernando Siles y avanza a semifinales

Always Ready dio un golpe de autoridad en el Hernando Siles y dejó en el camino a The Strongest para instalarse en las semifinales de la Copa Bolivia. La Banda Roja se impuso por 1-4 y selló su clasificación.

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La Banda Roja arrancó mejor el partido y abrió el marcador en los primeros minutos del partido. Carmelo Algarañaz recibió dentro del área y sacó un remate de zurda para poner el 0-1 a favor del conjunto de El Alto, que llegaba a la revancha de los cuartos de final de la Copa Bolivia después de empatar 1-1 en la ida.

The Strongest reaccionó y encontró la igualdad a los 20’. Fabricio Quaglio recuperó la pelota ante un defensor rival y sacó un disparo cruzado de zurda para vencer al arquero y establecer el 1-1. El partido ganó en intensidad y ambos equipos buscaron el arco contrario. A los 25’, Richet Gómez estuvo cerca de devolverle la ventaja al Millonario con un remate desde unos 30 metros que se estrelló en el travesaño.

La insistencia de Always Ready tuvo recompensa a los 27’. Después de un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes dentro del área, Alex Rambal encontró el espacio para sacar un disparo y convertir el 1-2. Antes del descanso, Algarañaz estuvo cerca de ampliar la diferencia con una chilena a los 45+2’, pero Diego Valdivia respondió con una buena intervención. En la última acción destacada de la primera parte, Adrián Estacio probó desde larga distancia, aunque su remate se fue por encima del arco.

En el inicio del complemento, el juego se volvió más disputado en el mediocampo y las ocasiones de peligro escasearon. A los 63’, Always Ready sufrió un contratiempo con la expulsión de Richet Gómez, que recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez futbolistas.

La inferioridad numérica no frenó al Millonario. A los 71’, Jesús Maraude recibió un pase en profundidad, ganó la posición dentro del área y definió con tranquilidad para marcar el 1-3. Tres minutos después, el propio atacante volvió a ser protagonista: dejó pasar la pelota para superar a un rival, aprovechó su velocidad para llegar hasta el fondo y envió un centro preciso que Darío Torrico empujó al fondo de la red para establecer el 1-4.

Con la ventaja ampliada y la clasificación encaminada, Always Ready controló los minutos finales hasta el pitazo del árbitro. El equipo dirigido por el conjunto alteño se impuso por 1-4 en el Hernando Siles y, tras el empate 1-1 de la ida, cerró la serie con un global de 5-2 para avanzar a las semifinales de la Copa Bolivia. Su próximo rival será Independiente, que eliminó a Aurora.