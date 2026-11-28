Destacó la gran participación de los delegados de las instituciones y Comité Cívicos de las provincias. Al inicio del congreso, se vivieron momentos de tensión entre dirigentes salientes y postulantes.

https://eju.tv/

Fuente: El Deber

Por David Maygua

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ingeniero civil Aníbal Aldana ha sido elegido como el nuevo presidente del Comité Pro Intereses de Tarija en la conclusión del Congreso de la Tarijeñidad. Con el 85,54 % de votos a su favor, Aldana se impuso y ejercerá el cargo por un periodo de dos años, entre el 2026 y 2028.

En el Congreso se presentó la única plancha encabezada por él debido a que no hubo otro postulante. Al inicio del encuentro se vivieron momentos tensos con algún que otro altercado.

A Aldana le acompañan en el directorio Richard Flores en la primera vicepresidencia; Marco Guaygua en la segunda vicepresidencia; Román Zelaya en la tercera vicepresidencia, y más de 20 directores.

«Hacía falta que se renueve la dirigencia cívica para defender de mejor manera los intereses de nuestro departamento. Vamos a trabajar con las provincias y vemos que las necesidades están allí más que en la capital», declaró el electo presidente del movimiento cívico de Tarija.

Aldana espera tener un buen acercamiento con el gobierno central por el bienestar de esta región. El delegado y exdirigente cívico de Yacuiba, Henry Medrano, dijo que la posesión formal del nuevo directorio del Comité Pro Intereses de Tarija se propuso para el 4 de diciembre.

Medrano destacó la gran participación de los delegados de las instituciones y Comité Cívicos de las provincias en medio del boicot del ex presidente Jesús Gira y un grupo de exdirigentes para frustrar el Congreso.

«Al final se impuso la unidad y salió a flote este evento para elegir al nuevo directorio», señaló.