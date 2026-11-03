Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

Santa Cruz. Una boliviana y una colombiana fueron aprehendidas en un alojamiento. La Policía de Interpol realiza operativos en busca de evitar la trata y tráfico de personas, durante la operación localizaron a las dos mujeres son más de 100 sobres con sustancias controladas
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Una de las aprehendidas es de nacionalidad boliviana y la otra, colombiana, ambas quedaron bajo investigación tras encontrarse con varios sobres con sustancias controladas.
Detalló que el operativo se ejecuta bajo la coordinación internacional en diferentes países de la región, mismos que continuarán desarrollándose en Santa Cruz donde además de Interpol, también intervienen efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a través de la División de Trata y Tráfico, Migración y Fiscalía.
«Venimos a trabajar desde las 6 de la mañana, hemos localizado dos puntos y el motivo de la presencia en este lugar (Los Pozos) es porque se encontró sustancia controlada», recalcó.