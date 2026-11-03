Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

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Santa Cruz. Una boliviana y una colombiana fueron aprehendidas en un alojamiento. La Policía de Interpol realiza operativos en busca de evitar la trata y tráfico de personas, durante la operación localizaron a las dos mujeres son más de 100 sobres con sustancias controladas

Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

Efectivos de Interpol realizan controles en la zona de Los Pozos/Foto: Juan Carlos Torrejón.

Fuente: El DEBER

eju.tv


Por Jessica Vega Muñoz

 

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Con más de 100 sobres con sustancias controladas, dos mujeres fueron aprehendidas luego de un operativo policial realizado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la zona del mercado Los Pozos, en pleno centro de la capital cruceña.
El director de Interpol Santa Cruz, coronel Marco Murguía, indicó que el operativo se realiza dentro de un plan internacional en diferentes países con el fin de evitar la trata y tráfico de personas, es por ello que, la madrugada de este martes, 3 de noviembre, se intervinieron varios alojamientos en la zona comercial y sorprendieron en flagrancia a dos mujeres con sustancias controladas.

 

Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

Los agentes policiales sorprendieron a dos mujeres en poder de sustancias controladas/Foto: Juan Carlos Torrejón.

 

Una de las aprehendidas es de nacionalidad boliviana y la otra, colombiana, ambas quedaron bajo investigación tras encontrarse con varios sobres con sustancias controladas.

Detalló que el operativo se ejecuta bajo la coordinación internacional en diferentes países de la región, mismos que continuarán desarrollándose en Santa Cruz donde además de Interpol, también intervienen efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a través de la División de Trata y Tráfico, Migración y Fiscalía.

«Venimos a trabajar desde las 6 de la mañana, hemos localizado dos puntos y el motivo de la presencia en este lugar (Los Pozos) es porque se encontró sustancia controlada», recalcó.

Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

Interpol realiza operativos en distintos puntos de la capital cruceña/Foto: Juan Carlos Torrejón.

 

 