Aprehenden a dos mujeres con sustancias controladas en operativo de Interpol en la zona de Los Pozos

Con más de 100 sobres con sustancias controladas, dos mujeres fueron aprehendidas luego de un operativo policial realizado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la zona del mercado Los Pozos, en pleno centro de la capital cruceña.

El director de Interpol Santa Cruz, coronel Marco Murguía, indicó que el operativo se realiza dentro de un plan internacional en diferentes países con el fin de, es por ello que, la madrugada de este martes, 3 de noviembre,y sorprendieron en flagrancia a dos mujeres con sustancias controladas.

Los agentes policiales sorprendieron a dos mujeres en poder de sustancias controladas/Foto: Juan Carlos Torrejón.

Una de las aprehendidas es de nacionalidad boliviana y la otra, colombiana, ambas quedaron bajo investigación tras encontrarse con varios sobres con sustancias controladas.

Detalló que el operativo se ejecuta bajo la coordinación internacional en diferentes países de la región, mismos que continuarán desarrollándose en Santa Cruz donde además de Interpol, también intervienen efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a través de la División de Trata y Tráfico, Migración y Fiscalía.

«Venimos a trabajar desde las 6 de la mañana, hemos localizado dos puntos y el motivo de la presencia en este lugar (Los Pozos) es porque se encontró sustancia controlada», recalcó.