Asamblea de la Paceñidad rechaza la Ley de Alivio Tributario y pide acciones legales

La Asamblea de la Paceñidad rechazó este miércoles la Ley Municipal Autonómica de Alivio Tributario, Condonación, Regularización y Estabilidad Tributaria, sancionada por el Concejo Municipal, y pidió el inicio de acciones legales para frenar dicha normativa.

Fuente: ABI

La convocatoria se hizo a solicitud del alcalde Cesar Dockweiler y se llevó a cabo en el cine teatro municipal 6 de Agosto desde las 18.00 en adelante.

En la reunión, Dockweiler reiteró que la norma representa un “boicot a la ciudad” porque pretende otorgar un alivio tributario durante tres años y advirtió que su aplicación podría reducir en Bs 750 millones los ingresos municipales comprometiendo la ejecución de obras y la continuidad de servicios esenciales.

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Además, la autoridad edil rechazó que se pretenda dar un alivio a quienes tienen deudas tributarias poniendo en riesgo los recursos del municipio. Esa posición fue reiterada por diferentes participantes que tomaron la palabra en la asamblea.

Posteriormente, el director de Gobernanza, Raúl Moreno, fue el encargado de dar lectura a las conclusiones del encuentro.

“La Asamblea de la Paceñidad determina: Rechazo al Proyecto de Ley de Alivio Tributario. Expresar el rechazo de la Asamblea al Proyecto de la Ley de Alivio Tributario por considerar que no garantiza un tratamiento equitativo de los contribuyentes y puede comprometer los ingresos necesarios para la gestión municipal”, señala el primer punto del acta aprobada.

En el documento también se establece la transparencia sobre la situación financiera municipal presentando un informe integral; la defensa y recuperación de los recursos tributarios, previstos ya en el plan de gestión 2027-2029; protección de los proyectos estratégicos y emblemáticos; respeto a la institucionalidad y representatividad de la Asamblea de la Paceñidad.

Y también se planteó la designación de un representante de la Asamblea para la presentación de una acción popular u otras medidas contra la Ley de Alivio Tributario, así como exigir al alcalde el inicio de acciones legales frente a intenciones de promulgar la norma.

La semana pasada, el Concejo Municipal de La Paz sancionó la Ley Municipal Autonómica de Alivio Tributario, con el fin de aliviar las obligaciones tributarias de la población paceña. En ese entonces, se indicó que, si la norma no es promulgada por el alcalde dentro del plazo establecido, la presidenta del Concejo también podrá proceder con su promulgación.

LC/AC