Ascensión de Guarayos sigue sin fecha para elegir alcalde por falta de recursos

El Tribunal Supremo Electoral informó a la asambleísta Verena Uraza Yapuquenda que todavía no recibió los recursos solicitados a la Alcaldía de Ascensión para organizar los comicios extraordinarios. El calendario electoral ya fue propuesto, pero su aprobación y convocatoria dependen del desembolso

Fuente: El Deber

Las elecciones extraordinarias para elegir al alcalde de Ascensión de Guarayos continúan sin fecha definida debido a que el Gobierno Autónomo Municipal no transfirió los Bs 877.568 presupuestados para financiar el proceso, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una respuesta oficial a la asambleísta departamental Verena Uraza Yapuquenda.

En una nota fechada el 11 de noviembre de 2026, el secretario de Cámara del TSE, Arteaga Fernández, comunicó que la institución permanece a la espera del desembolso solicitado el 28 de septiembre al Gobierno Municipal de Ascensión de Guarayos. Sin esos recursos, el Órgano Electoral no puede ajustar el calendario propuesto y avanzar con la organización de los comicios.

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La respuesta fue emitida a raíz de una solicitud de información presentada por Uraza Yapuquenda el 12 de octubre, en la que pidió conocer el estado del proceso, la convocatoria y los plazos para elegir a la nueva autoridad municipal.

El TSE informó que la Dirección Nacional de Procesos Electorales remitió el 24 de septiembre a Sala Plena una propuesta de calendario para la elección extraordinaria de alcalde de Ascensión de Guarayos. El documento incluye una fecha tentativa de convocatoria, pero todavía no se concretó el proceso.

Además, el informe de Secretaría de Cámara del TSE, del 8 de julio de 2026, establece que la solicitud de convocatoria debe estar respaldada por una resolución del Concejo Municipal, debido a que se trata de una instancia colegiada deliberativa.

El organismo electoral también recordó que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establece plazos previos para habilitar la participación de organizaciones políticas y alianzas: al menos 90 días antes de la convocatoria para concluir los trámites de constitución y reconocimiento de partidos y agrupaciones ciudadanas, y 60 días para el registro de alianzas.

Robert Schock permanece como alcalde interino

La acefalía municipal se produjo tras el fallecimiento del alcalde Pablo Eddie Guaristi Peredo, ocurrido en junio de 2026. Posteriormente, el Concejo Municipal ratificó al concejal Robert Schock como alcalde interino, con el encargo de conducir la administración municipal mientras se organiza la elección de la nueva autoridad.

En ese momento, concejales señalaron que el municipio debía convocar a elecciones en un plazo máximo de tres meses, pero también advirtieron sobre las dificultades económicas para financiar el proceso.

Ahora, la respuesta del TSE confirma que el principal obstáculo pendiente es la transferencia de los recursos municipales. Mientras no se concrete el desembolso de Bs 877.568, la elección extraordinaria seguirá sin calendario definitivo.