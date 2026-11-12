Ávila anuncia acciones legales contra Quezada si no comprueba sus acusaciones

«¿Usted va a presentar alguna demanda, denuncia en contra de Aldo Quezada?», consultaron a Ávila.

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El titular del TSE respondió: Sí

Pero explicó que es «porque tiene que someterse en realidad a una prueba, a demostrar lo que dice. Si no lo hace está mellando la dignidad de las personas y están muchos actores políticos acostumbrados a hacer eso. Están acostumbrados a lanzar, me comentó, me dijeron, me contaron y ya empiezan a mellar dignidades y eso no es correcto», dijo el entrevistado.

Sin embargo aclaró que «nosotros (los miembros del TSE) estamos dispuestos primero a someternos a la investigación y obviamente vamos a presentar toda la documentación referida a San Ignacio de Velasco. Esa es la mejor forma en la que podemos demostrar transparencia y lo vamos a hacer», lanzó.

Contexto

Quezada, investigado en el caso Maletas, declaró que Saucedo “movió cielo, mar y tierra” para que su tío fuera alcalde de San Ignacio de Velasco. Afirmó que el ex presidente del TSJ estuvo en constante coordinación con el presidente del TSE para conseguir ese propósito.

La respuesta de Ávila

El titular del TSE reparó en varios factores para desvirtuar las declaraciones de Quezada. Primero, que la inhabilitación de Asip (la sigla política opositora que pugnaba en las elecciones subnacionales) se realizó por determinación de una sentencia constitucional que «todos» deben cumplir estrictamente.

Segundo, Ávila sostuvo que jamás «cuadró» nada con el ex presidente del TSJ, Rómer Saucedo. Es más, aclaró que tampoco conocía que algún familiar suyo estaba participando de los comicios subnacionales.

Tercero, el mismo presidente del TSJ señaló que la repetición de la votación en el municipio de San Ignacio de Velasco se realizó por un problema de logística en las papeletas de las autoridades departamentales, no de las municipales.