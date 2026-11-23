La Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), un cuerpo de bomberos voluntario, adolece de muchas falencias para la atención de emergencias como los incendios estructurales que fueron recurrentes en las últimas semanas en la ciudad de Santa Cruz.

El comandante de la UUBR, Álvaro Castillo, señaló que no los toma en cuenta en las donaciones que llegan al país para equipar las unidades de emergencia. Lamentó que sean usados para pedir apoyo internacional y que las donaciones hechas por otros países sean transferidas a otras entidades que no están concebidas para la función que ellos cumplen.

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“Ya está de buen tamaño que nos usen para pedir apoyo internacional y que no nos llegue nada, queremos ser participes de las reuniones de alto nivel y nos llegue la ayuda de manera directa”, aseveró Castillo

Según el comandante de la UUBR en los últimos años llegaron donaciones con mucho equipamiento de países como Francia, Japón, China e Irán, sin embargo, ninguna se canalizó hacia su unidad.

Detalló como ejemplo el arribo de cuatro carros bombero que fueron direccionados a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), “siendo que no atiende precisamente este tipo de incendios”; de igual manera llegó una donación de herramientas para cubrir siniestros estructurales; pero, en vez de entregarles a ellos repartieron a los municipios.

Los materiales que necesitan con urgencia son cámaras de mano, monitores de piso y sierras circulares. Lamentó que sólo una unidad de bomberos de las cinco que hay en Santa Cruz sólo una tenga sierra circular que sirve para cortar fierros retorcidos o planchas metálicas.

Po su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, dijo que están abiertos a coordinar con aquellas entidades particulares y privadas que están haciendo gestiones para que las donaciones lleguen directamente a ellos.

El funcionario explicó que se habló con el anterior presidente de Aduana para que se liberen las donaciones que están retenidas en sus depósitos, sin embargo, los cambios internos en dicha entidad estatal estancaron el proceso. Pese a ello, afirmó que existe voluntad política para destrabar dichas gestiones.