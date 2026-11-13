Caso Maletas: Quezada se declara culpable de organización criminal y recibirá 3 años de condena

Fuente: Unitel

Aldo Quezada decidió acogerse a un juicio abreviado por el caso Maletas, en el que era acusado del delito de organización criminal. Se declaró culpable y será condenado a tres años de cárcel, según informaron fuentes judiciales a UNITEL.

Quezada había sido aprehendido el miércoles pasado y este viernes se realizaba la audiencia de medidas cautelares, en la que debía definirse si quedaría en detención preventiva mientras se desarrollaba la investigación.

El expresidente del Tribunal de Justicia Departamental había señalado, en sus declaraciones ante la Fiscalía, que Romer Saucedo era el propietario de las más de 30 maletas que ingresaron de forma irregular desde Estados Unidos al aeropuerto de Viru Viru y que contenían marihuana líquida.

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Quezada dijo que Romer Saucedo le hizo esta revelación durante una fiesta en México, donde ambos habían viajado para asistir a un evento académico.

“Cuando Romer se encontraba eufórico, como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, comenzó a hablar y a alardear de que estaba manejando muchas cosas y relacionadas con buenos negocios que tenía. Me contó que había iniciado un negocio muy grande y lucrativo”, sostuvo Quezada en su declaración ante la Fiscalía.

Además, Quezada mencionó que Saucedo actuaba de forma irregular y cometía actos de corrupción dentro del Órgano Judicial imponiendo a los administradores de justicia decisiones y fallos, y entrometiéndose en otros asuntos como el ámbito electoral.

“A modo de ayudar con la investigación, quiero manifestar que el doctor Romer Saucedo tiene casas a nombre de su compadre; que Mauricio Requena, que es su asesor principal, mandaba en todo. No se hacía nada sin que él autorice. Romer Saucedo compró una vagoneta Toyota Land Cruiser blanca, la misma que está a nombre de su abogado. También utilizaba a sus hermanas para poner cosas a su nombre, como casas, terrenos, movilidades”, dijo Quezada en parte de su declaración.

Mauricio Requena fue enviado el jueves a la cárcel con detención preventiva por el caso maletas, acusado de formar parte de la red de corrupción que operaba a la cabeza de Saucedo.

El caso maletas dio un nuevo giro en menos de 48 horas, con la aprehensión de tres exfuncionarios vinculados al Órgano Judicial y nuevos señalamientos que apuntan al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. De esta misma institución señalan que se vive una “profunda crisis total”.

Entre los recientemente aprehendidos también figura el exfiscal Julio César Porras.

También el miércoles, el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que la investigación alcanzará a todo el personal aeroportuario que habría permitido el ingreso de las maletas, además de funcionarios de otras instituciones que pudieron intervenir en el procedimiento, por lo que aún hay nuevos capítulos por escribir.

El “caso maletas” es un escándalo judicial y de narcotráfico en Bolivia que investiga la llegada irregular de más de 30 maletas con droga (marihuana genéticamente alterada) a bordo de un jet privado proveniente de California (Estados Unidos) al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz el 29 de noviembre de 2025.