Cochabamba enfrenta dos escenarios climáticos opuestos. Mientras las lluvias elevan los caudales de los ríos y generan desbordes en el trópico, la falta de precipitaciones mantiene la sequía en el cono sur, donde los productores reportan pérdidas de ganado y dificultades para abastecer de agua a sus animales.

Desbordes afectan a comunidades del trópico de Cochabamba. | RKC.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta hidrológica naranja hasta el 28 de noviembre por el riesgo de desbordes en siete departamentos del país, incluido Cochabamba. El pronóstico contempla ascensos en los niveles de los ríos debido a las lluvias registradas y las previstas.

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La sequía deja ganado en el lodo en Pasorapa. | Edwin Jimenez.

En el trópico cochabambino, las crecidas causaron daños. El secretario de Gobernabilidad, Óscar Céspedes, informó que los ríos San Mateo, Espíritu Santo, Sajta y Chimoré alcanzaron niveles elevados y transportan palizada. Ante esta situación, pidió a los pobladores alejarse de las riberas y evitar la navegación.

La sequía en el cono sur

En Pasorapa la falta de agua y alimento mantiene en dificultades al sector ganadero. En comunidades de la Subcentral Pampas, los atajados están casi secos y los productores buscan alternativas para abastecer a sus animales. También se reportó la muerte de ganado en la zona de Buena Vista por la falta de agua y forraje.

El asambleísta departamental, Edwin Jiménez, informó que la sequía afecta a comunidades de Omereque: Huanacuni Chico, Huanacuni Grande y Huertas.

En Pasorapa, señaló que en algunos sectores solo cayó una lluvia tenue que dejó lodazales donde el ganado queda atrapado al buscar agua sin fuerzas para poder salir del fango.

Ante esta situación, se presentó un proyecto de ley para declarar de prioridad departamental y nacional en Pasorapa: un sistema de microrriego por bombeo en OTB Sud, una represa y sistema de riego en Pampas y una presa con sistema de conducción en Tipa Aguada.