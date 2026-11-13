Daroca admite que, actualmente, Bolivia no es atractiva para la inversión extranjera en hidrocarburos

El nivel de reservas probadas de gas natural de Bolivia al 31 de diciembre de 2025 alcanza los 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), el «más bajo» en los últimos 20 años

Fuente: El Deber

«En este momento, y obviamente una prueba de ello es el nivel de reservas que tenemos ahora y el nivel de inversiones que hemos tenido, (Bolivia) no es competitiva y no es viable estas nuevas inversiones», admitió Sebastián Daroca, presidente de YPFB, este viernes en ON-Otra noche con Sissi, de EL DEBER.

Es por ello que, según Daroca, «necesitamos esta nueva ley de hidrocarburos que desde el Ministerio de Hidrocarburos ya se ha diseñado, se ha trabajado y se está ya. Entiendo, la próxima semana mandando a la Asamblea Legislativa para cambiar esta situación. Y esta ley tiene el desafío, primero, de volver a Bolivia competitiva con relación a otros países de la región que ya tienen marcos legales y económicos que están atrayendo inversiones».

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Sin embargo, mientras se trabaja en la puesta en vigencia de la nueva normativa, Daroca señaló que actualmente YPFB tiene contratos de operación con varias empresas. «Estamos trabajando con ellas en los planes de trabajo de cada una para ir promoviendo que se vayan haciendo inversiones. Dentro de los prospectos que tenemos más interesantes, hay una inversión que está encarando Petrobras en el pozo Domo Oso, en Tarija».

Contexto

Este viernes, más temprano, salió un informe a la luz en el que se indica que el nivel de reservas probadas de gas natural de Bolivia al 31 de diciembre de 2025 alcanza los 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), el «más bajo» en los últimos 20 años.

Se trata de los resultados del estudio de certificación de este recurso presentado por la misma estatal petrolera.

Daroca reconoció que estas cifras «no son buenas noticias» para el país, cuya economía dependió durante años de la producción y exportación de gas natural, aunque aseguró que existe un plan para revertir la caída de las reservas.

Según la certificación, realizada por la firma canadiense GLJ por un costo de 297.686 dólares, las reservas probadas y probables de Bolivia llegan a 2,76 TCF y, sumando los recursos posibles, el volumen total alcanza los 3,24 TCF. La cifra contrasta con los 4,5 TCF certificados en 2023 y los 10,1 TCF de 2013.

Panorama crítico

A ello, se suma que la capacidad de autonomía de abastecimiento de combustibles en el país es muy baja.

El argumento de Daroca, es que durante los últimos 20 años no se ha construido una capacidad de almacenaje que permita tener una seguridad y una autonomía como país más amplia.

«Hoy en día, si llenamos todos los tanques en el país, tendremos 7 a 8 días de autonomía», aseveró y lo calificó como inadmisible para un país mediterráneo como Bolivia, «donde tenemos una de las logísticas más complicadas, donde somos sujetos a cualquier problema logístico. Es decir que todavía es frágil el abastecimiento de combustible».