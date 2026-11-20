También se observaron otros puntos de calor dispersos que serán controlados en las siguientes horas para evitar su propagación.

Vista aérea del incendio que se registró este viernes a través de un sobrevuelo. Foto: Defensa Civil

Fuente: Unitel

A través de un sobrevuelo, este viernes se detectó un incendio forestal en un área colindante con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de Piso Firme, que, según un informe del Viceministerio de Defensa Civil, se encuentra en desarrollo.

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“Es un incendio de gran magnitud, por lo que se le va a dar mayor prioridad para su atención y se va a coordinar con la Unidad Milistar de Emergencias y Ecología para sofocarlo”, señaló el comandante del Quinto Distrito Naval Santa Cruz de la Armada Boliviana, William Suárez.

El jefe militar dijo que el incendio está avanzando de forma lenta porque está en contra del viento y según las características se coordinará con UMEE y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) la intervención.

Como resultado de la evaluación aérea, se identificaron otros cinco puntos dispersos de calor, correspondientes a incendios forestales de pequeña magnitud en inmediaciones del área protegida.

Sobre el trabajo de intervención explicó que se determinaron posibles puntos de acceso para el despliegue de los equipos de primera respuesta. A ello se suman las precipitaciones registradas en el sector, que podrían contribuir favorablemente a las labores de mitigación.