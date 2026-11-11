Defensa de Rubén Aparicio niega que sea dueño del inmueble donde hallaron $us 375.000

El abogado Jorge Tamayo aseguró que el alcalde de Policía no tiene relación con el sauna allanado en Cochabamba ni con el dinero secuestrado.

Fuente: https://correodelsur.com

El abogado Jorge Tamayo, defensor del alcalde de Policía Rubén Aparicio Villarroel, negó que su cliente tenga algún vínculo con el inmueble allanado en Cochabamba, donde la Fiscalía reportó el hallazgo de $us 375.000 en efectivo y el secuestro de una caja fuerte.

El jurista aseguró que ni el establecimiento, identificado como un sauna, ni el dinero encontrado pertenecen al uniformado. También descartó que Aparicio tenga alguna relación con el lugar, ya sea como propietario directo o mediante terceras personas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ni el bien inmueble ni los dineros que se hayan podido encontrar” pertenecen a su defendido, afirmó Tamayo, quien cuestionó la información difundida por el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez.

Según el abogado, las declaraciones de la autoridad fiscal no corresponden con los elementos que forman parte de la investigación. “Ha existido un error de interpretación del fiscal departamental, quien ha dado una información que no condice con la realidad objetiva cursante en el cuaderno de investigación”, manifestó.

Tamayo también indicó que desconoce quiénes son los propietarios de los $us 375.000 y sostuvo que corresponde a los investigadores establecer su procedencia y titularidad. Añadió que, pese a la reserva judicial del caso, se consideró necesario realizar la aclaración para evitar que se atribuyan bienes a su cliente sin fundamento.

El martes, Ordóñez informó que dos todos los análisis ejecutados la semana pasada, en coordinación con la Fiscalía de La Paz, permitieron secuestrar el dinero y una caja fuerte en Cochabamba. Los operativos forman parte de las investigaciones vinculadas al caso del exfiscal general Róger Mariaca.

La autoridad fiscal también señaló que se indaga si antes de las intervenciones se retiraron otras cantidades de dinero. Entretanto, la caja fuerte secuestrada todavía no fue abierta.

El caso involucra a Mariaca y otros investigados por los presuntos delitos de protección al tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Aparicio cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, mientras que Mariaca permanece recluida en Cantumarca, Potosí.