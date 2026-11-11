Denuncian que los evistas buscan tomar el control de la CSUTCB y de su sede en La Paz

Los destrozos que provocaron personas que intentaron tomar la sede de la CSUTCB en La Paz. Foto: Bolivia TV

Por Milton Condori Apaza

En horas de la noche del martes, un grupo de personas trató de tomar de manera violenta la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. El ejecutivo del sector, Víctor Hugo Roca, indicó que dichas personas eran evistas que buscaban hacerse con el control de la sede y de la organización. Los seguidores del expresidente Evo Morales aún no se pronunciaron.

El intento de toma provocó momentos de tensión, dado que se registraron destrozos en puertas, ventanas y parte de la infraestructura de la sede campesina. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegaron al lugar para intervenir en la situación y aprehendieron a tres personas.

“Como siempre lo ha hecho el MAS, cuando estuvo Evo en el Gobierno, es pues querer tener el poder de las organizaciones, en este caso quieren a la CSUTCB. Entonces, creo yo también que el evismo quiere tener el poder de la sede. Ha habido algunas llamadas ya para que mi persona también sea parte de ellos, me han buscado, pero siempre me he negado, porque yo no voy a obedecer a lo que el Chapare quiere hacer porque ha hecho mucho daño al país”, indicó Roca en contacto con Visión 360.

Agregó que el plan que se llevó adelante la noche del martes fue encabezado por Luciano Marca, dirigente que abandonó el sector que comanda Roca y que habría coordinado con la dirigencia de campesinos de Cochabamba.

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“Hace unos meses atrás, este grupo que se ha salido, se reunieron todos en el Chapare. Estaban en el Chapare reunidos. Y eso nos hace pensar de que están ellos aliados posiblemente para poder tomar nuestra sede. Vamos a investigar ese tema. Ese sector ha sido reconocido por la COB y el (Mario) Argollo está metido en esto. Son culpables de querer hacer esta toma vandálica. Eran personas encapuchadas y tenemos las pruebas de que Luciano Marka ha estado pagando a gente para que ellos puedan entrar a querer sacarme, porque la intención de ellos era ‘sacarle su mierda al choco que soy yo”, así se hablaba cuando intentaron entrar”, contó Roca a este medio.

En el intento de toma participaron al menos 20 personas que ingresaron al inmueble y que, tras la intervención de la UTOP, fueron aprehendidas. Según Roca, tres de ellas quedaron detenidas.

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“Hay tres personas detenidas. Está Luciano Marca, está Benigno de quien no sé su apellido y está un señor más. Tres están detenidos y son los que estaban con amoladoras, pagándole a la gente para que vaya a sacarme y ellos entrar después y ese era su plan. Entonces, estas personas están detenidas ahorita en la FELCC, porque ayer la UTOP los ha agarrado alrededor de las 18:00. Ahora, ellos deben confesar qué es lo que quieren”, sostuvo.

Denunció que, además de querer hacerse con la sede campesina, las personas tenían la intención de “lincharlo”, ya que su directiva estaba saliendo de las instalaciones. Incluso, dijo que los evistas no solo quieren la sede de la CSUTCB, sino que también buscan tomar las sedes de las Bartolinas, el Conamaq y otras organizaciones sociales.

“Estamos hablando con la directiva del ejecutivo del sector, y hay información de que tienen la intención de grupos de dividir lo que es interculturales, dividir lo que es Bartolinas, el Conamaq y tomas sus sedes”, dijo.