Dolorosa serenata para Oriente: goleado en Potosí y eliminado de la Copa Bolivia

Oriente Petrolero volvió a mostrar su irregularidad bajo la conducción de Gustavo Florentín. Después de una ida en la que había conseguido una ventaja, el equipo refinero terminó cayendo por 5-1 ante Nacional Potosí, que salió decidido a resolver la serie desde el inicio y aprovechó las fragilidades y el desorden de una defensa que el entrenador paraguayo todavía no logra consolidar. Con este resultado, el conjunto potosino dio vuelta el marcador adverso de la ida, se impuso por un global de 7-4 y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Bolivia.

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La primera ocasión clara de gol llegó a los 20’, cuando Nahuel Roldán recibió un pase al vacío y quedó mano a mano con el arquero Pedro Galindo, pero no pudo aprovechar la oportunidad. Dos minutos después, Tommy Tobar abrió el marcador para el conjunto potosino. La jugada nació de una buena acción individual de Mirko Tomianovic, que se abrió camino entre los defensores y asistió al colombiano para que definiera y estableciera el 1-0.

Sin embargo, la alegría local duró poco. A los 23’, Oriente Petrolero encontró rápidamente el empate. Dico Roca ingresó por la banda izquierda y envió un pase para que Nahuel Roldán controlara el balón y, de media vuelta, sacara un remate que venció a Pedro Galindo para establecer el 1-1

En el segundo tiempo, Nacional Potosí mantuvo el mismo ímpetu y volvió a golpear temprano. A los 48’, Villán Álvarez devolvió la ventaja al conjunto local (2-1), aprovechando una vez más las desatenciones de una defensa albiverde mal posicionada. Los cinco hombres que Florentín dispuso en el fondo, con una línea de cuatro por delante, no lograron contener los constantes ataques del equipo potosino.

El tercer tanto llegó a los 60’ y el cuarto, a los 77’, para sentenciar a un Oriente Petrolero desconocido, que durante gran parte del encuentro se limitó a defenderse y nunca encontró respuestas para frenar el dominio del rival.

El quinto gol llegó a los 89 minutos, cuando Damián Villalba conectó de cabeza un preciso centro y venció a Alejandro Torres.

A Oriente también pareció pasarle factura la polémica surgida entre el entrenador paraguayo y el juvenil Velasco, quien quedó involucrado en un episodio de presunta agresión por parte del DT hacia el defensor cruceño. A esto se sumó otra cuestionable decisión de Florentín: al inicio del segundo tiempo no apostó por variantes de perfil ofensivo, como Nacif y Escobar, que podían darle mayor profundidad y capacidad de reacción al equipo.

De esta manera, Oriente Petrolero quedó eliminado de la Copa Bolivia y desperdició una importante oportunidad de conseguir una clasificación internacional a través de este torneo. Un duro golpe para el conjunto albiverde, que recibió un verdadero balde de agua fría en visperas de su aniversario 71.