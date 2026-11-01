Dos muertos tras el choque de un vehículo contra un camión estacionado en una carretera de Oruro

Dos adultos mayores perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra la parte trasera de un camión estacionado en una carretera interprovincial de Oruro.

“Es un choque a un vehículo detenido con personas fallecidas. El lugar del hecho es en la carretera interprovincial Machacamarca-Poopó, a la altura de la comunidad Tolapampa”, informó uno de los investigadores de la Policía.

El informe policial señala que el camión de alto tonelaje estaba estacionado en uno de los carriles de la carretera debido a un presunto problema mecánico, según la declaración del conductor.

“El conductor, que tiene aproximadamente 70 años, ha fallecido, y una persona de sexo femenino de 71 años también se encontraba sin vida. El camión se encontraba detenido por fallas mecánicas”, agregó el oficial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras el hecho de tránsito, la Policía activó una investigación para establecer las causas del accidente y determinar si el camión contaba con los elementos de señalización necesarios para alertar a los demás conductores.