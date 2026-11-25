Las personas que tienen previsto cobrar la Renta Dignidad deben tomar en cuenta algunas restricciones establecidas en la normativa vigente, ya que existen grupos de ciudadanos mayores de 60 años que no están habilitados para recibir este beneficio.

Entre las excepciones se encuentran los trabajadores dependientes que perciben una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (TGN), así como aquellos que mantienen una relación laboral en el sector privado.

¿Quiénes no están habilitados para cobrar?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con la información difundida, existen tres grupos que deben tomar previsiones:

Trabajadores del sector público: personas dependientes que reciben una remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (TGN) y tienen 60 años cumplidos o más.

Trabajadores del sector privado: personas mayores de 60 años que mantienen una relación laboral dependiente.

Accionistas, socios y directores: personas de 60 años o más que forman parte de sociedades comerciales registradas en el Registro de Comercio.

Publicación Gestora.

Las autoridades recomiendan a la población informarse sobre estas excepciones para evitar inconvenientes al momento de realizar el cobro.