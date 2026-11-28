Fuente: Visión 360

La final de la Copa Libertadores se vive intensamente en Montevideo. Los aficionados de Estudiantes llegaron en su mayoría el viernes. El club organizó 121 micros, que partieron de La Plata en tandas desde las 7 hasta el mediodía. A ese contingente se sumaron otros 30 colectivos de las filiales, alrededor de 30 combis particulares y los hinchas que viajaron en auto el recorrido de unos 630 kilómetros hasta la capital uruguaya.

Para agilizar los controles en la frontera, la dirigencia de Estudiantes envió representantes con los listados de pasajeros. Los 121 micros contratados por el club tendrán seguimiento por GPS y dos voluntarios por unidad, además del apoyo de un vehículo equipado para asistencia médica, con profesionales del club.

El movimiento también se sintió en las terminales fluviales, donde se agotaron los pasajes de 14 servicios, siete de Buquebus y siete de Colonia Express. También habrá hinchas que lleguen en vuelos regulares o en chárteres con un costo de hasta 2.000 dólares. Para el partido, Estudiantes ocupará la tribuna Ámsterdam, con capacidad para casi 14 mil personas, y un sector de platea. Con el estadio lleno, los precios que se pedían en la reventa superaban los 2.000 dólares por entrada.

Quienes viajen sin entrada podrán ver la final en Parque Rodó, donde la Conmebol organizó el festival Libertadores Experience. Allí se instalará una pantalla gigante para seguir el partido en directo. El parque también será el punto de llegada previsto para los micros de Estudiantes, que se dirigirán al predio a medida que entren a Montevideo. La proyección es que alrededor de 10 mil hinchas lleguen a la ciudad sin un lugar asegurado en el Centenario.

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Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores en el mismo estadio y frente al mismo rival con el que consiguió la primera. En 1968, el Pincha se consagró ante Palmeiras en el Centenario, sede del partido de desempate de aquella final. Después ganó las ediciones de 1969, 1970 y 2009. Esta vez, el equipo platense volvió a meterse en la definición tras resolver tres series como visitante y este sábado tendrá la chance de sumar un nuevo título en Montevideo.

Agencias