La Confederación de Choferes mantiene el paro nacional indefinido desde el lunes y condiciona cualquier negociación a anular el diésel a Bs 20,57; en tanto, micreros de Santa Cruz de la Sierra se desmarcan y garantizan transporte urbano normal

Fuente: UNITEL Mientras el Gobierno abre la mesa de diálogo para este domingo a las 10:00 en La Paz y pide no repetir “los errores del pasado”, los choferes mantienen su exigencia de: solo negociar si se anula el precio del litro del diésel a Bs 20,57. En medio de esa pulseada, Santa Cruz tomó distancia del paro. El transporte urbano anunció que trabajará con normalidad el lunes, para tranquilidad de sus usuarios, tras una reunión entre el dirigente Mario Guerrero y el alcalde Manuel Saavedra. eju.tv





¿Habrá micros el lunes? “Sí, para tranquilidad de la población y nuestros usuarios, el transporte va a ser normal, el día lunes, en el transporte sindicalizado”, aseguró Guerrero.

El Gobierno exhortó este sábado a la dirigencia del transporte nacional y de las nueve regiones del país a asistir al diálogo convocado para este domingo en La Paz, en oficinas del Ministerio de Obras Públicas.

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“No cometamos los errores del pasado”, afirmó el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams Bascopé, al dirigirse a los sectores que buscan suspender los servicios de transporte público el lunes 30 de noviembre.

“El diálogo está ahí, la mesa está abierta, invitamos a que puedan hacerse presentes y podamos dialogar”, dijo.Bascopé advirtió que, de no asumir decisiones con relación a los precios de combustibles, después será “insostenible” llevar adelante el Estado y mejorar la economía del país.

La condición de los choferes

La medida de paro fue anunciada por la Confederación de Choferes de Bolivia después de un ampliado nacional en el que participaron representantes del transporte sindicalizado y del Transporte Libre, quienes piden el retorno al precio anterior del diésel, de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 20,57 que rigen actualmente.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, informó que las federaciones departamentales ya coordinan las acciones para ejecutar la medida de presión.

Consultado sobre cómo se desarrollará el paro en cada región, señaló: “Eso lo veremos en cada departamento, ellos verán su forma de acción”.

Gómez no cerró las puertas a un encuentro, pero anunció que la única posibilidad de que el sector retorne a la mesa de negociaciones es que el Gobierno anule el reciente ajuste al precio del diésel.

El rechazo del sector productivo

Frente a esta determinación, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) criticó que el conflicto derive en una paralización de actividades, advirtiendo que las medidas de presión no representan una salida a las dificultades económicas y que pueden impactar en las cadenas productivas y el movimiento de mercancías.

“No estamos de acuerdo con los paros, no tiene que haber paro. Los bolivianos necesitamos trabajar y la única forma es transportando, es produciendo, es exportando, y con paro no llegamos a ningún lado”, expresó el presidente de la entidad productiva, Klaus Frerking, al recordar las consecuencias de los 53 días de bloqueo registrados entre mayo y junio de este año.

Fuente: UNITEL