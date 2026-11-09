Hallan cheques y cuentas del extranjero en el allanamiento a la vivienda vinculada con Saucedo, dice fiscal Urioste

Fuente: Unitel

Tras el allanamiento a una vivienda vinculada con Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el fiscal general interino del Estado, José Urioste, informó que durante el operativo se encontraron cheques y documentación relacionada con cuentas en el extranjero.

“Nada de mucha relevancia, unos cheques del extranjero, unas cuentas del extranjero que se va a proceder a investigar si hay alguna relevancia, pero nada más de relevancia”, manifestó Urioste tras ser consultado por los hallazgos en el allanamiento.

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El fiscal Urioste, en contacto con el canal estata, señaló que durante el allanamiento únicamente se encontraron estos documentos.

“En el marco de la investigación del caso Maletas, se ha procedido con el allanamiento (…) No se han encontrado dinero ni armas”, agregó.

Mientras tanto, el presidente del TSJ permanece en paradero desconocido y tiene una orden de aprehensión vigente en su contra.

El miércoles de la semana pasada, Saucedo se declaró en el exilio y alegó que su libertad y la seguridad de su familia estaban en riesgo. Asimismo, denunció una supuesta persecución política y la posible fabricación de pruebas en su contra.

Saucedo es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, según establece la orden de aprehensión.