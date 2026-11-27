El partido en el estadio Patria de Sucre dio inicio a la jornada 27 de la Liga. El equipo chuquisaqueño sigue noveno y con poca chance de agarrar Copa Sudamericana a tres jornadas para el final.

Fuente: Brújula Digital|Premium

Independiente todavía se aferra a la posibilidad “matemática” de clasificarse a un torneo internacional luego de golear a Totora Real Oruro por 4 a 1, este viernes en el estadio Patria de Sucre, en el inicio de la jornada 27 de la Liga.

Los 34 puntos alcanzados acercan a Independiente a la lucha por un cupo a Copa Sudamericana, por detrás de Nacional Potosí y Guabirá —cada uno con 36—, aunque ambos todavía tienen que jugar sus encuentros de la fecha y podrían alejarse de nuevo si ganan.

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El conjunto chuquisaqueño empezó la goleada con un tanto de Gean Carlos Morais a los 13 minutos, corriendo y ganando a un defensor antes de batir por bajo al golero Alex Arancibia.

Unos diez minutos después (23’) llegó el empate mediante un autogol acreditado a Rudy Cardozo, a quien, después de una carambola, la pelota le rebotó para meterse en su propia portería, haciendo festejar al conjunto orureño.

En esa primera parte, Independiente hizo otro par de goles, pero ambos fueron anulados por posición adelantada, uno de Morais y el otro de Alan Mercado.

Ni bien comenzada la segunda parte, Willie Barbosa hizo el tercero (3-1) para dejar virtualmente sentenciada la victoria del dueño de casa. El tanto del brasileño llegó a los 46 minutos.

Real Oruro quedó todavía más incómodo a los 66’ por la expulsión con roja directa de Daniel Castellón, quien no tuvo otra que frenar una acción manifiesta de gol del veloz Morais.

La goleada fue completada a los 80’ a través de Mercado, uno de los mejores jugadores de la cancha junto con Barbosa.

Noveno en la tabla, por debajo de los ocho que gozarán de un premio, el conjunto chuquisaqueño todavía luchará en las últimas tres jornadas del campeonato por alcanzar el puntaje que le permita clasificarse a una Copa, aunque será difícil que lo pueda conseguir: visitará a Aurora, recibirá a The Strongest y cerrará en Oruro con el aún “colero” Gualberto Villarroel San José.

Real Oruro (31 unidades), quedó condenado a jugar por cumplir las últimas tres fechas del certamen.

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