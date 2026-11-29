El juez cautelar Helver Cabrera ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 60 días del general Ángel Morales, ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico (Felcn) vinculado a una investigación por delito de concusión. La exautoridad policial está imputado por el presunto cobro de un soborno por 500 mil dólares de manos de Nadia Beller para brindar protección oficial al narcotraficante Sebastián Marset.

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La audiencia se desarrolló desde las 9 de la mañana ante el juez Cabrera. la Fiscalía anticorrupción estuvo representada por Ana Luisa Heredia y Sergio Toro. Durante la audiencia solicitaron la detención por 150 días.