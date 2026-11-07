La OEA valora el trabajo de su misión policial sobre seguridad pública en Bolivia

El gobierno del presidente Rodrigo Paz gestionó la presencia de los expertos internacionales para la prevención de conflictos.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin. Foto:OEA

Fuente: Visión 360

Por Carlos Corz Portillo

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, valoró el trabajo de la misión de expertos policiales desplazada a Bolivia en materia de seguridad pública y aseguró que esta iniciativa representa un apoyo material efectivo del organismo internacional a sus Estados miembros.

La valoración se dio tras sostener una reunión con el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en España, en el marco de la Cumbre Iberoamericana. En el encuentro abordaron diversos temas de la coyuntura nacional y los programas de cooperación institucional.

«Di la bienvenida a la evaluación positiva del trabajo que está llevando a cabo el equipo de expertos policiales de la OEA en virtud de un mandato de la Asamblea General. La colaboración continua en seguridad pública y fortalecimiento institucional es un ejemplo importante del apoyo práctico que la organización puede brindar a sus Estados miembros», destacó Ramdin.

La Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL) es un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las nuevas circunstancias de seguridad de la región. Además, promueve el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de formación y capacitación policial.

Efectivamente, la administración del presidente Rodrigo Paz solicitó y coordinó en septiembre la llegada al país de esta comitiva internacional con el objetivo de reforzar las labores de prevención de conflictos, tras el paro y bloqueo de 53 días que exigía la dimisión del mandatario.

La delegación técnica está encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Steven Griner, y por el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada.

La situación económica y social del país también formó parte de la agenda bilateral en territorio español, así como el interés del Gobierno boliviano de actualizar su informe oficial ante el Consejo Permanente de la OEA.

«Discutimos los recientes desarrollos políticos y sociales relacionados con la paz social en Bolivia y los esfuerzos en curso para abordar los desafíos económicos y mantener el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad», afirmó el secretario general a través de sus canales oficiales.