Lluvias y trabajo conjunto permiten mitigar incendio en San José de Chiquitos

Las recientes precipitaciones registradas, sumadas al despliegue coordinado de bomberos forestales, comunarios y autoridades locales, lograron aplacar el incendio de magnitud que amenazaba al municipio de San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz.

Las jornadas de labor conjunta se realizaron entre el Gobierno Nacional a través del Viceministerio de Defensa Civil. Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE) y en coordinación con los gobiernos autónomos departamental y municipal.

Durante el desarrollo de estas operaciones, se desplegaron capacidades técnicas, operativas y logísticas para atender la contingencia.

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El operativo se ejecutó mediante una articulación interinstitucional permanente, el monitoreo continuo del comportamiento del fuego. Asimismo, la intervención directa en terreno para contener su propagación, resguardando tanto a la población como al patrimonio natural.

Luego de las precipitaciones pluviales registradas en la zona y tras verificar la extinción del incendio forestal en el terreno, la UMEE suscribió el acta de conclusión de operaciones. Así se dio por finalizadas formalmente las tareas de combate y respuesta directa en el sector.

VIGILANCIA

No obstante, el despliegue institucional continúa en etapa de vigilancia. La regional de Defensa Civil mantiene la coordinación activa con el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos y la Gobernación de Santa Cruz. El objetivo es realizar el monitoreo preventivo del área afectada, descartar posibles puntos de reactivación y apoyar en la evaluación integral de daños.

El incendio forestal que comenzó en Taperas y se extendió hacia Roboré no registró focos activos. Así se evidenció durante el sobrevuelo realizado la mañana de este domingo, luego de varios días de trabajo de los equipos de emergencia y las lluvias caídas durante la madrugada.

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La información fue confirmada por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, mediante una publicación en sus redes sociales. La autoridad destacó los resultados de las labores de combate contra el fuego.

Según la autoridad, el sobrevuelo efectuado esta mañana no identificó incendios activos en la zona, lo que representa un avance importante en las tareas para controlar la emergencia forestal.