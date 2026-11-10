Maestros cumplieron este lunes su primera jornada de paro y preparan marchas para este martes

Fuente: Unitel Este lunes, el Magisterio Urbano acató el primer día de un paro de 48 horas, por lo que este martes continuará con las manifestaciones y prevé marchas en diferentes ciudades del país. eju.tv



“Tenemos una movilización que va a partir del kilómetro 4 y medio, pero va a tener una particularidad, esta movilización va a partir tanto con la participación de los compañeros del área rural, como del área urbana, ellos también se están uniendo, creyendo que acá se va a defender la educación fiscal y pública”, indicó el representante del Magisterio Urbano de Cochabamba, Wilson Velásquez. En la misma línea, en Santa Cruz, esta jornada, durante las primeras horas de la mañana, los maestros en Santa Cruz realizaron una asamblea para dar un informe general sobre las medidas de presión y abordar la situación de los docentes que se encuentran en huelga de hambre. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Marcha del magisterio de La Paz y los Yungas protestaron en contra la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos que pasarán a depender de las gobernaciones

En el encuentro informaron que la movilización se desarrollará durante este 9 y 10 de noviembre, con marchas y bloqueos en diferentes puntos del territorio nacional. Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que la Defensoría del Pueblo está organizando un encuentro de diálogo entre el Gobierno y los maestros urbanos. Sin embargo, la dirigente del Magisterio Urbano, Anahí Bozo, afirmó que hasta este lunes que no recibieron ninguna invitación formal para participar en una mesa de diálogo.

La Confederación de Maestros Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), realizaron una marcha que desciende al centro paceño