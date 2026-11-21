Oriente Petrolero, que jugó casi todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Jorge Lovera, empató en condición de local con Independiente (2-2), este sábado por la noche en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz por la fecha 26 del torneo Liga de la División Profesional.

Con este resultado, el cuadro Albiverde perdió la gran chance de acercarse más al tercer clasificado de la tabla de posiciones: The Strongest (48) al quedar cuarto con 42.

Los capitalinos, por su lado, también apuntaban a ganar para meterse en zona de premio internacional, pero son décimos con 31 unidades.

Un encuentro bastante entretenido se vio en el Tahuichi, pues ambos equipos necesitaban sumar para cumplir con sus aspiraciones para la próxima gestión.

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Pero fue la visita que casi anota a los 8’ con Gean Carlos Morais; sin embargo, su remate golpeó en el pecho de Mizael Pinto cuando el arquero ya estaba vencido.

Pasaron los minutos y el Albiverde comenzó a adueñarse de la pelota y a los 24’ el árbitro cobró penal para los cruceños por la mano que cometió Cristian Urdininea en un tiro libre del rival.

Joffre Escobar agarró la pelota y abrió el marcador al mandarla al costado derecho del arquero, que se lanzó al izquierdo (26’).

La visita no se achicó y logró la paridad a los 41’ con Alan Mercado y una gran corrida por la banda derecha, definió de zurda y anotó.

A los 45’+2 llegó el segundo tanto de la visita con Jefferson Ferreira tras un rebote que hubo, pero fue anulado por fuera de lugar (45’+5). En el inicio del complemento volvió a aparecer Mercado con un remate que terminó afuera.

Oriente no bajó los brazos y nuevamente se puso en ventaja con el tanto de Ricardo Roldán al definir de derecha con su remate acomodado (56’). A los 62’ el Albiverde quedó con 10 hombres por la expulsión de Jorge Lovera tras una falta a un rival. La decisión se la tomó con la ayuda del VAR.

Pero a los 73’ los capitalinos nuevamente emparejaron el marcador con Wille Barbosa y su letal cabezazo tras un buen centro desde la derecha.

Independiente trató de aprovechar su ventaja numérica para anotar el gol del triunfo, pero no pudo hacerlo, al igual que Oriente, que, a pesar de estar limitado, no descartó la ofensiva, aunque no llegaron más goles.