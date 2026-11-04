Padre del joven asesinado en el Cordón Ecológico dice que su hijo era guardia privado del viceministro

Fuente: El Deber

Los familiares de Olvis Melgar, de 40 años, asesinado en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra, exigieron a la Fiscalía esclarecer el crimen e identificar a los responsables. Además, rechazaron las versiones que lo señalaban como una persona en situación de calle y aseguraron que trabajaba como guardia de seguridad privada, actividad que lo habría vinculado laboralmente con el viceministro Peter Maldonado.

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Francisca Melgar, tía de la víctima, cuestionó la información difundida sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y sostuvo que su sobrino no era indigente. También puso en duda las circunstancias relacionadas con su vestimenta y reclamó que se esclarezca el destino de una mochila que, según indicó, podría contener elementos importantes para la investigación.

“Él trabajaba, no es un perro que han matado, es un humano”, manifestó la mujer, visiblemente afectada por el asesinato. Asimismo, pidió que el caso no quede impune y que las autoridades expliquen qué ocurrió antes de que su sobrino fuera encontrado sin vida.

Francisca Melgar aseguró que su sobrino acostumbraba vestir bien y que mantenía contacto frecuente con sus familiares. Según relató, Olvis le llamaba para conversar y también intercambiaban mensajes y muestras de afecto a través de las redes sociales.

La mujer también hizo referencia a una mochila relacionada con el caso y cuestionó que no se haya explicado públicamente qué contenía ni dónde se encuentra. “¿Por qué no muestran la evidencia que había en su mochila? ¿Por qué no muestran esa evidencia?”, reclamó, al considerar que existen aspectos que deben ser aclarados por los investigadores.

Por su parte, Vicente Melgar, padre de la víctima, desmintió categóricamente que su hijo fuera una persona en situación de calle, como lo informó la Policía anteriormente. Explicó que Olvis residía en Santa Cruz junto a su madre, una profesional licenciada en Enfermería, y que llevaba tiempo trabajando como guardia de seguridad.

“Mi hijo nunca fue un vagabundo de la calle. Él vive con su mamá en Santa Cruz (…) Él trabajaba de profesional, él era de seguridad”, afirmó el progenitor desde Beni.

El padre también manifestó su indignación por la información difundida sobre su hijo y cuestionó que, además del asesinato, la familia deba afrontar dificultades económicas relacionadas con los trámites posteriores al reconocimiento del cuerpo.

Piden esclarecer su relación laboral con Peter Maldonado

Los familiares señalaron que Olvis habría trabajado en seguridad privada para Peter Maldonado, actual viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial. Por ello, consideran necesario que se esclarezca su actividad laboral y cualquier posible relación entre ese antecedente y el asesinato.

El caso adquirió relevancia nacional después de que junto al cuerpo de la víctima se encontrara un mensaje amenazante dirigido a Maldonado, en el que se hacía referencia a una supuesta deuda y se advertía sobre nuevas muertes.

El Gobierno expresó su respaldo al viceministro y atribuyó las intimidaciones a estructuras vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, la procedencia del mensaje, sus autores y el supuesto motivo de la amenaza todavía deben ser establecidos por las investigaciones.

La familia de Melgar pidió que no se descarte ninguna línea investigativa y que se determine si el trabajo que desempeñaba la víctima tiene alguna relación con el hecho violento.

La autopsia practicada al cuerpo de Olvis Melgar estableció que murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, además de lesiones en el pulmón y el hígado. El examen forense identificó cinco impactos de arma de fuego y dos golpes contundentes en la cabeza que provocaron fracturas de cráneo.

El hallazgo se produjo en el Cordón Ecológico, en una calle de tierra que conduce hacia las riberas del río Piraí. El caso es investigado por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias porque se tiene que dar con los responsables del asesinato”, sostuvo Vicente Melgar, quien recordó que su hijo nació en Guayaramerín y pidió a las autoridades judiciales que el crimen no se convierta en otro caso sin esclarecer.

Los familiares también solicitaron la intervención de las máximas autoridades del Gobierno para que se garantice una investigación transparente y se conozca toda la verdad sobre la muerte de Olvis.