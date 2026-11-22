Desmayos recurrentes, pérdida de memoria y otros síntomas afectan a las mujeres en gestión de los pueblos ese ejja que se encuentran en inmediaciones de la Reserva Pilón Lajas, ubicada entre La Paz y Beni.

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Fuente: Unitel

La contaminación por mercurio vinculada a la actividad minera en las cuencas que alimentan el río Beni golpea con mayor severidad a las mujeres embarazadas y a los bebés en gestación de las comunidades indígenas ese ejja, en el área protegida de Pilón Lajas, entre los departamentos de La Paz y Beni. La acumulación de este metal pesado en peces compromete la salud y el futuro de las familias de tierras bajas.

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“Los principales afectados por la contaminación por mercurio son en realidad los niños en gestación”, advirtió el investigador del Instituto de Ecología, Darío Achá, al referirse al impacto de la exposición en el desarrollo temprano.

Sobre los riesgos durante el embarazo, la directora del Hospital de Rurrenabaque, Juana Barrios, explicó que la “microcontaminación por mercurio puede dañar al embrioncito o al fetito, afectando el sistema nervioso central, el primer órgano”.

Diez embarazos con síntomas

En San Buenaventura, la comunidad ese ejja de Eyiyoquivo concentra los casos más críticos, con 103 familias y más de 300 habitantes viviendo en condiciones de hacinamiento en unas 8 hectáreas.

En el lugar se reportan 10 mujeres embarazadas que sufren desmayos recurrentes, pérdida de memoria y otros síntomas asociados a la contaminación por mercurio, sin acceso a atención médica oportuna ni alternativas de sustento como trabajo, ganadería o proyectos agrícolas.

El capitán del pueblo indígena ese ejja, Jhony Sosa Torres, alertó sobre los cuadros que enfrentan las familias: “Lo que más son contaminados son las mujeres, un poco nomás los hombres. Se desmayan, se vomitan. Así está pasando, hay veces nacen su hijo así discapacitado, ¿no?”.

También pidió fuentes laborales para la población: “Eso es lo que nos den mejor. Ya necesitamos que trabaje la gente, ¿no?, algún lugar que den, ¿no?”.

Por su parte, el pescador ese ejja, Pablo Sosa relató las consecuencias de consumir pescado afectado en la zona: “Con mercurio también mi hermano ha fallecido de mí, comiendo ese pescado también. Sacamos pescado así enfermo todo, por sí nomás se pudren”.

En el parque Pilón Lajas, donde habitan 23 comunidades entre La Paz y Beni, ya se han identificado personas con mercurio en el cuerpo en 13 de ellas.

El comunario de Asunción del Quiquibey, Clemente Cailani, señaló: “Llega nuevamente en lo que es el resultado de cada persona así, que habíamos estado contaminados nosotros”.

A su vez, la presidenta del Consejo Regional Chimán-Mosetén, Magaly Tipuni, cuestionó la falta de acción: “Hemos apelado ante las autoridades, pero no se ha dado. Lastimosamente, la burocracia y el que tiene plata y el que quiere destruir destruye nomás”.

Investigación

Una investigación apoyada por una organización internacional y realizada por expertos de la UMSA evaluó muestras de 10 especies de peces en Rurrenabaque y San Buenaventura. El estudio estableció que el blanquillo registra una parte por millón de mercurio y debe evitarse su consumo; el bagre, pantalón, surubí y corvina figuran como de consumo moderado; mientras que el paiche, yatorana, tambaquí, pacú y sábalo se señalan como de consumo seguro y nutritivo.

Darío Achá subrayó que la alta frecuencia de consumo en estas comunidades agrava el riesgo: “Podemos casi comer prácticamente cualquier pescado, porque tenemos una exposición limitada. El problema está que los pueblos indígenas consumen mucho pescado”.

Aunque San Buenaventura y Rurrenabaque no dependen de la minería, soportan los efectos de la actividad minera mecanizada, tanto legal como ilegal que opera a entre 95 y 100 kilómetros río arriba, en puntos identificados por la Armada en el río Kaka (afluentes de Mapiri y Tipuani), el río Alto Beni (hacia el río La Paz) y el río Tuichi (desde Apolo).

El capitán de Puerto Mayor del río Beni, Kadir Suárez, precisó: “Pero aquí la afectación que existe es de la actividad minera mecanizada que ocurre río arriba, estamos hablando de 95 a 100 kilómetros río arriba”.

Reclamos sin respuestas

Ante la situación, la concejal representante de Pilón Lajas, Marianela Zurita, expresó: “Estamos luchando como hijos abandonados en este tema”.

San Buenaventura se declaró libre de minería y Rurrenabaque aguarda la aprobación de una ley municipal similar; la secretaria general de la Alcaldía de Rurrenabaque, Teresa Vázquez, sostuvo: “Y al ser una política municipal, no tenemos que pedir permiso para aprobar un proyecto de ley”.

Desde el ámbito legislativo, la diputada de Alianza Unidad, Cecilia Requena, advirtió sobre la falta de medidas sanitarias frente a los altos niveles de mercurio.

“No hay ninguna medida desde el punto de vista de la salud, así que vamos a hacer las peticiones de informe y sobre esa base se puede hacer inclusive la interpelación”, manifestó Requena.

En tanto, desde el Ministerio de Minería indicaron que se trabaja en el Código Minero para reducir el uso de mercurio y enfrentar la minería ilegal.

“Estamos apuntando aquello. Y no es lo único, también estamos viendo como Ministerio de Minería ver otras tecnologías”, señaló el viceministro de Política Minera, Luis Landívar.

El viceministro de Minerales Tecnológicos, Carlos Ergueta, destacó: “En el departamento de La Paz ya se ha implementado una planta de cianuración que ya está empezando a funcionar”.